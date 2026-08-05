¿Cómo afectan las redes sociales a los adolescentes y qué hace México?

| 22:00 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

El teléfono celular se consolida como una puerta abierta, día y noche, al entretenimiento y consumo adictivos entre menores.

Cifras oficiales lo confirman: el 95 % de los adolescentes de 13 a 17 años usa redes sociales, y más de un tercio permanece conectado casi sin pausa… en promedio, dedican tres horas y media al día a la pantalla… superar ese umbral duplica el riesgo de depresión y ansiedad.

En el mundo ya hay respuesta… Australia bloqueó 4.7 millones de cuentas de menores de 16 años en quince días y comenzó a multar a Meta, Tiktok, Snapchat y YouTube… Francia fijó la mayoría de edad digital en 15 años; España tramita elevarla a 16 y sancionar los algoritmos adictivos… Dinamarca, noruega y malasia avanzan en la misma ruta y la Unesco pide sacar el celular del aula.

México, en contraste, aún debate si abrir la discusión… mientras tanto, la ansiedad crece y la autoestima se erosiona antes de la secundaria… cada día de retraso suma un daño que puede resultar irreversible.

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