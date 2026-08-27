¿Llega el primer iPhone plegable? Apple Event 2026: fecha, hora, dónde ver y posibles sorpresas

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¿Presentarán el iPhone plegable en el Apple Event? | Foto: AFP

Apple celebrará su próxima gran presentación de productos el próximo miércoles 9 de septiembre a través de una transmisión global desde el Steve Jobs Theater en el Apple Park de Cupertino, California. Como cada año, el gigante tecnológico presentará su nuevo iPhone y se especula que podría ser el primer plegable de su historia

Bajo el lema ‘Surprise and shine’ (sorpresa y brillo, en español), el esperado Apple Event marcará la pauta tecnológica de la compañía para el cierre de año, de acuerdo con información de la agencia Europa Press.

Apple Event 2026: fecha, hora y cómo ver ¿Cuándo? Miércoles 9 de septiembre

Miércoles 9 de septiembre ¿A qué hora? 11:00 horas

11:00 horas ¿Cómo ver? A través del canal de YouTube de Apple

Apple presentará su primer iPhone plegable

Durante la jornada se prevé la llegada de los nuevos teléfonos de gama alta iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dejando de lado en esta ocasión el modelo estándar tradicional, aunque esto no se ha confirmado.

Asimismo, la atracción principal del encuentro apunta a ser el debut del primer iPhone plegable, un dispositivo de última generación que se perfila para ser bautizado como iPhone Ultra.

Aunque la gama de celulares plegables tiene casi ocho años en el mercado global, este sería el primer smartphone de este tipo por parte de la empresa de Silicon Valley.

Hasta el momento, no se ha confirmado el lanzamiento del iPhone plegable; sin embargo, múltiples expertos y medios de comunicación especializados especularon al respecto.

Otros anuncios que se esperan en el Apple Event

Más allá de la telefonía móvil, la tecnológica de Cupertino alista la renovación de su línea de accesorios inteligentes con la presentación del Apple Watch Series 12.

A este reloj se sumará la nueva versión del Apple Watch Ultra y los auriculares inalámbricos AirPods 5, según los adelantos previos compartidos por la agencia de noticias.

En el terreno del software, la firma estadounidense anunciará las fechas oficiales de lanzamiento para sus sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate.

El encuentro también podría representar un momento clave para la historia corporativa de la empresa, al perfilarse el nombramiento de John Ternus como nuevo CEO en sustitución de Tim Cook.

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