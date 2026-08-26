¿Qué es una riada? El fenómeno que provocó destrucción y muertes en Nepal

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Siguen las acciones de emergencia en Nepal. Foto: AFP

Una riada provocó deslaves y torrentes de lodo que arrasaron localidades enteras en Nepal y China, sepultando edificios y viviendas que han dejado, hasta el momento, 160 personas fallecidas y cientos de desaparecidos.

La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar supervivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

¿Qué es una riada y qué pudo provocarla?

Según la Real Academia Española (RAE), una riada es el aumento repentino del caudal de un río que frecuentemente provoca inundaciones.

En México también se les conoce como avenidas a las riadas y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) las describe como la elevación del nivel del agua en el río por un mayor caudal.

🔴 Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme d’une magnitude de 4,4 qui s’est produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par… pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La inundación puede ser una consecuencia de esa avenida, pero no siempre que ocurre una avenida se tiene una inundación.

Ésta se presenta sólo cuando la capacidad de la corriente es insuficiente para desalojar el volumen de agua que fluye a través de ella y se presenta un desbordamiento

Sus efectos negativos pueden ser inundaciones con pérdida de vidas humanas y daños materiales, así como la ruina de puentes y otras construcciones ubicadas en el entorno del cauce, entre otros.

Un iceberg o un sismo, las posibles causas detrás de la riada en Nepal

En el caso de Nepal, aunque no está clara la causa que provocó la riada, el canciller de Nepal, Shishir Khanal dijo que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

Por su parte, la agencia Reuters retomó señalamientos de expertos que mencionan que pudo haber sido provocada cuando la parte inferior de un glaciar se desprendió por el mismo sismo y se estrelló contra el fondo del valle, cientos de metros más abajo.

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs mostraron un “desprendimiento de nieve y rocas” en la frontera entre Nepal y China, que podría haber causado las inundaciones.

Imágenes satelitales en Nepal. Foto: AFP | Planet Labs

¿Cuál es la situación en Nepal?

Nepal es un país empobrecido que atrae a muchos visitantes por sus rutas de senderismo. Su Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil informó que cerca de 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, siguen sin ser localizados.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que entre este grupo hay 142 indios y viajeros de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur.

Destrucción por riada en la zona del Himalaya. Foto: AFP

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”.

La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.

El Ejército nepalí realiza búsquedas aéreas y rescató a decenas de personas del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados, informó el gobierno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad, pero también pidió a la población “paciencia”.

“Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”, afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales.

La cadena estatal china CCTV informó que “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (…) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, reportó CCTV.

El mandatario solo suele expresarse después de catástrofes cuando el balance de muertos es muy elevado.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón en verano en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos que provocan riadas y avenidas.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, advirtió sobre la posibilidad de una segunda crecida.

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