5 señales de que están intentando robar tu cuenta de WhatsApp o ya ha sido vulnerada

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¿Cómo saber que hackearon mi cuenta de WhatsApp? Foto: Shutterstock

WhatsApp es una de las aplicaciones donde compartimos datos personales, archivos y todo tipo de información, por lo que, si alguien trata de hackear tu cuenta, como primer indicio, recibirás una notificación push.

La plataforma se ha convertido en un objetivo para los ciberdelincuentes, quienes pueden intentar tomar el control para estafar, extorsionar a los contactos de sus víctimas o, incluso, buscar acceso a otros servicios.

Para evitar que esto te pase, te explicamos cinco señales de que alguien intenta robar tu cuenta de WhatsApp o de que ya fue vulnerada.

¿Hackearon tu cuenta de WhatsApp? 5 señales que lo demuestran

Como explica ESET, compañía internacional de software de ciberseguridad especializada en la protección contra amenazas digitales, las señales son:

No poder entrar a tu cuenta: WhatsApp solo permite una persona/dueño por número, si alguien más logró registrar tu número, el sistema reconoce al otro dispositivo como legítimo y cierra tu sesión.

Aparecen cambios que no hiciste: otra foto de perfil, cambios en tus estados o en mensajes, como imágenes o archivos enviados a tus contactos que no reconoces.

Tus contactos avisan de mensajes extraños: muchas víctimas se enteran del hackeo gracias a sus contactos, ya que avisan de pedidos de dinero, la recepción de un link extraño o un supuesto cambio de número.

WhatsApp te alerta de un nuevo registro o dispositivo: suele ser un mensajecomo “Tu número fue registrado en otro teléfono” o “Ingresaste a WhatsApp en un nuevo dispositivo” y no fuiste tú.

Dispositivos vinculados que no reconoces: desde el menú “Configuración”, en el punto de “Dispositivos vinculados”, puedes verificar las sesiones activas. Si encuentras alguna que no reconoces, en horas y lugares que no te son familiares, esto confirma que alguien obtuvo el acceso a tu cuenta por otro equipo.

¿Qué hacer si hackearon tu WhatsApp?

ESET recomienda actuar rápido, por lo que compartió qué acciones debes realizar durante los primeros 10 minutos si vulneraron tu cuenta.

Si ya no puedes entrar a tu cuenta, recibes un aviso de que tu número fue registrado en otro dispositivo o tus contactos te alertan sobre mensajes que no enviaste, es momento de actuar.

En los primeros 3 minutos intenta recuperar el acceso. Abre WhatsApp y registra nuevamente tu número para recibir el código de verificación por SMS o llamada.

Al introducirlo, la sesión del atacante debería cerrarse. Si aparece un PIN de verificación en dos pasos que no reconoces, podrías necesitar un correo asociado para restablecerlo o esperar siete días para recuperar el acceso sin ese PIN.

Posteriormente entre el minuto 3 al 4, avisa a tus contactos por otra vía, como una llamada, SMS, correo o alguna red social.

Entre los minutos 4 y 6, revisa los dispositivos vinculados. Una vez que recuperes el acceso, entra a Configuración > Dispositivos vinculados y cierra las sesiones que no reconozcas.

De los minutos 6 al 8, revisa qué pudo hacer el atacante. Comprueba si modificó tu foto, nombre o estados, además de revisar mensajes enviados y conversaciones archivadas o eliminadas.

En los últimos minutos, entre el 8 y el 10, protege las demás cuentas que pudieran estar relacionadas. Si compartías información sensible en WhatsApp o tenías datos que pudieran servir para acceder a otros servicios, revísalas, cambia las contraseñas que estén en riesgo y activa la verificación en dos pasos.

ESET también recomienda que, en caso de no recuperar la cuenta, hay que contactar al soporte de WhatsApp desde la app o escribiendo a support@whatsapp.com.

WhatsApp suma nuevas funciones de seguridad

WhatsApp implementó nuevas funciones de seguridad para brindar una mejor experiencia a los usuarios y ofrecer más herramientas para proteger sus cuentas. Entre ellas están:

Llaves de acceso , que permite volver a iniciar sesión utilizando la huella dactilar, Face ID o el código de bloqueo de pantalla.

, que permite volver a iniciar sesión utilizando la huella dactilar, Face ID o el código de bloqueo de pantalla. Mejora de la verificación a dos pasos , hasta el momento se utilizaba un PIN de seis dígitos, pero ahora se puede utilizar una contraseña completa, que puede ser más larga, alfanumérica e incluso incluir caracteres especiales para hacerla más difícil de adivinar.

, hasta el momento se utilizaba un PIN de seis dígitos, pero ahora se puede utilizar una contraseña completa, que puede ser más larga, alfanumérica e incluso incluir caracteres especiales para hacerla más difícil de adivinar. Más información antes de responder una llamada, en Android, se podrá consultar información sobre las personas que no están guardadas en tus contactos. Por ejemplo, podrás saber si el número es de otro país o si tienes algún grupo en común.

¿Cómo prevenir un hackeo?

La mejor forma de evitar que alguien tome el control de tu WhatsApp es reforzar la seguridad de la cuenta antes de que ocurra un problema.

Entre las medidas que recomienda ESET están activar la verificación en dos pasos, una de las principales barreras contra accesos no autorizados, y nunca compartir el código de registro con nadie, aunque parezca que el mensaje viene de WhatsApp, un conocido o soporte técnico.

También es importante revisar con frecuencia los dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión que no reconozcas.

A esto se suma evitar enlaces sospechosos, especialmente aquellos que recurren a mensajes urgentes o promociones demasiado buenas para ser verdad.

Finalmente, mantener WhatsApp y el sistema operativo actualizados ayuda a reducir riesgos de seguridad.

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