Meta pagará casi 17 mil MDD y limitará acceso a menores a Facebook e Instagram tras demandas por adicción a redes

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¿Qué está pasando con Meta en Estados Unidos? | Foto: AFP

Meta, gigante tecnológico propiedad de Mark Zuckerberg, pagará 16 mil 700 millones de dólares (MDD) para poner fin al juicio en el que se le acusa de haber favorecido la adicción de menores de edad a las redes sociales, según dio a conocer Rob Bonta, fiscal general de California, este 26 de agosto.

La empresa también acordó implementar limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, incluyendo a Facebook e Instagram, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland, California.

¡Meta abre la cartera para poner fin a juicio!

Meta Platforms llegó a un acuerdo por 16 mil 700 MDD con los 51 fiscales generales de Estados Unidos (EE.UU.), incluyendo a la autoridad de California, por denuncias que señalaban a la empresa por:

Diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes

Engañar al público sobre los riesgos

Recopilar de forma ilegal los datos de niños menores de 13 años

Fuente: AFP / Rob Bonta

Rob Bonta dio a conocer que California recibiría entre mil 500 y 2 mil 100 millones de dólares si el Tribunal aprueba el acuerdo.

Las autoridades definirán cómo se gastará el pago en cada estado; en el caso de California, se propuso que los fondos se destinen a la prevención o mitigación de daños a la salud mental u otros perjuicios por el uso de redes, según Bonta.

“Hoy hemos logrado un acuerdo con Meta que hará que las redes sociales sean menos peligrosas para nuestros hijos y marcará una diferencia enorme para los niños y sus familias“, declaró el fiscal californiano.

¿Cómo se limitará el acceso a menores a sus plataformas?

Como parte del acuerdo, Meta también aceptó establecer un bloqueo nocturno predeterminado entre la medianoche y las 06:00 horas para usuarios menores de 18 años en apps como Facebook e Instagram, el cual sólo puede ser modificado por los padres o tutores, según dijo Rob Bonta en un comunicado.

Además, el fiscal general aseguró que, en caso de que el acuerdo se apruebe por el tribunal de Oakland, también se aplicarán los siguientes cambios:

Un límite de tiempo diario predeterminado de dos horas para usuarios menores de 18 años, el cual sólo puede ser modificado por un padre o tutor.

Bloqueo predeterminado de notificaciones para usuarios menores de 18 años entre las 22:00 y las 07:00 horas, así como durante el horario escolar.

Un mecanismo mejorado para que los adolescentes denuncien contenido potencialmente perjudicial y la obligación de que Meta responda al 90 % de dichas denuncias en un plazo de seis horas.

La prohibición de mostrar el número de “me gusta” o reacciones a los usuarios menores de 18 años.

La prohibición de filtros de imagen que simulan procedimientos estéticos para usuarios menores de 18 años.

La opción para que los usuarios menores de 18 años tengan un “feed” no personalizado; es decir, que no utilice algoritmos para dirigirles contenido diseñado específicamente para mantenerlos desplazándose por la pantalla indefinidamente.

Fuente: Rob Bonta

Bonta también aseguró que Meta acordó mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad existentes para el contenido dirigido a adolescentes y creará herramientas mejoradas de supervisión parental.

“Meta implementará medidas sólidas de verificación de edad para detectar a usuarios menores de 18 años, así como medidas para identificar y eliminar de sus plataformas a niños menores de 13 años“, agregó.

Por otro lado, la empresa de tecnología contratará a un auditor independiente que contará con amplio acceso a información y recursos, presentará informes periódicos y tendrá la facultad de comunicar cualquier inquietud a los Fiscales Generales.

Finalmente, Meta estará sujeta a una orden judicial que le prohíba realizar nuevas declaraciones falsas, engañosas o fraudulentas sobre sus funciones de seguridad.

Mark Zuckerberg, propietario de Meta | Foto: AFP

Bonta celebró que los cambios por parte del gigante tecnológica traerán “cambios reales, transparencia y protecciones” para los menores de edad.

“Meta ha aceptado realizar transformaciones profundas que reducirán el riesgo de daños derivados de sus plataformas, y lo hará en cuestión de meses.”. Rob Bonta, fiscal general de California

We’ve secured a proposed settlement with Meta that will significantly change how Instagram and Facebook interact with children and teens, and that will include a $17 billion payment.



If the settlement is approved by the court, these changes include daily time limits, stopping… — Rob Bonta (@AGRobBonta) August 26, 2026

La demanda alegaba, entre otras cosas, que la empresa diseñó e implementó funciones perjudiciales en Instagram y Facebook que fomentan el uso compulsivo por parte de niños y adolescentes, en detrimento de su salud mental y física.

Además, se señaló a la plataforma de Mark Zuckerberg por engañar a los usuarios, a sus familias y al público sobre la existencia y gravedad de estos riesgos.

El juicio de este caso comenzó el 18 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Si la empresa matriz de WhatsApp y Threads perdía el caso, se exponía a sanciones por aproximadamente 200 mil MDD, de acuerdo con la agencia de noticias francesa AFP.

La agencia Bloomberg adelantó este martes que “Meta y los fiscales generales discutieron un posible arreglo“, citando a fuentes anónimas con supuesto conocimiento en el caso.

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