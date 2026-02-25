Llega el Samsung Galaxy S26 Ultra a México: novedades, precio y diseño

GENERANDO AUDIO...

Así es el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra | Foto: Alfredo Narváez (Uno TV)

Samsung anunció oficialmente el lanzamiento de su serie “S26“, que incluye al Samsung Galaxy S26 Ultra, el celular de gama premium que llega al mercado mexicano con la novedad de que incorpora inteligencia artificial agéntica que vuelve al dispositivo en un asistente físico que se encarga de tareas complejas para el usuario.

En el marco del “Galaxy Unpacked 2026“, la marca coreana de tecnología también anunció la llegada del Galaxy S26 y Galaxy S26+, además de los Galaxy Buds 4 Pro.

Todo lo que debes saber del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

Unotv.com pudo conocer de primera mano el Samsung Galaxy S26 Ultra, el sucesor del S25 Ultra, nombrado como el celular con mejor cámara entre la gama Android por Techradar.

¿Qué trae el nuevo celular en materia de cámara? La misma potencia en cuanto a video, con 8K a 30 FPS pero con mayor potencia de fotografía, con las siguientes características:

Ultra Gran Agular de 50 MP

Gran Angular de 200 MP

Tele 1 de 10 MP

Tele 2 de 50 MP

Imagen: Alfredo Narváez

Además, se incorporaron herramientas de inteligencia artificial para mejorar la nitidez de colores de manera automática, además de mejorar los videos nocturnos; esta función estaba disponible en el S25 únicamente para fotos.

Al comparar el S26 Ultra con su antecesor, es posible percatarse de que las funciones de cámara mejoran ligeramente con respecto a su anterior diseño, aunque el modelo de 2025 no queda obsoleto.

¿Hay mucha diferencia con el Galaxy S25 Ultra en cuanto a diseño?

El Samsung Galaxy S26 Ultra es imperceptiblemente más pequeño que su predecesor; sin embargo, es notable que llega como un dispositivo considerablemente más ligero y delgado.

Además, su diferencia más notable en cuanto a diseño es el panel de cámaras, pues aunque cuenta con las mismas lentes, el nuevo smartphone tiene una protuberancia abultada para darle mayor presencia.

Imagen: Alfredo Narváez

Cabe destacar que el nuevo modelo, anunciado este miércoles desde San Francisco, Estados Unidos, tiene una nueva función en la pantalla, pues permite oscurecerse sin necesidad de una mica especial.

De esta forma, las personas alrededor no podrán ver conversaciones ni cualquier elemento en la pantalla si voltean a verla mientras el propietario del celular lo está usando.

Samsung Galaxy S26 Ultra, el smartphone con IA agéntica

Una de las principales novedades del Samsung Galaxy S26 Ultra es que ya no incluye funciones de inteligencia artificial independientes, sino que la IA ahora forma parte integral del dispositivo.

Este modelo cuenta con IA agéntica, es decir, un sistema inteligente autónomo capaz de razonar, planificar y actuar proactivamente para lograr objetivos complejos sin supervisión constante.

Imagen: Alfredo Narváez

Entre las funciones que el celular puede hacer por el usuario es adelantarse a sus necesidades. Por ejemplo, si el usuario está chateando con un amigo por WhatsApp y éste lo invita a una fiesta el 3 de marzo, el smartphone le mostrará si tiene un evento programado en su app de calendario.

Incluso, si el usuario necesita pedir un Uber, el propio dispositivo se puede encargar, no solo de abrir la aplicación, sino de programar el viaje con el destino y la hora requerida.

También mejoran otras funciones de IA

El Samsung Galaxy S26 Ultra también tendrá el apoyo de Bixby y Gemini, IA de Google que volverá a contar con la función de “Circle to search“, con la novedad de que ahora funcionará con prompts.

Además de circular un elemento en la pantalla, el usuario podrá preguntar exactamente qué quiere saber. Si se circula un sueter rosa, se podrá preguntar cuánto cuesta o cualquier otro detalle en específico de manera escrita.

Además, las herramientas de edición de imagen con IA también evolucionan a través de los prompts. El usuario podrá escribir exactamente qué elementos desea agregar a sus fotografías y hacerle múltiples cambios.

Precios del Samsung Galaxy S26 Ultra

¿Cuánto cuestan los Samsung Galaxy S26 Ultra? 12+256GB – $32,999.00 (MXN)

12+512GB – $37,999.00 (MXN)

16+1TB – $45,499.00 (MXN) Por otro lado el Galaxy S26+ tendrá un precio de $28,499.00 en el modelo de 12+256GB y $33,499.00 con 12+512GB; el modelo regular costará $22,499.00 (12+256GB) y $27,499.00 (12+512GB).

