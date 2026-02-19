Campeche limitará uso de celulares en escuelas de educación básica

GENERANDO AUDIO...

El Congreso del Estado de Campeche aprobó un dictamen que establece lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos al interior de las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en la entidad.

La reforma aprobada por el Pleno, derivada del trabajo de la Comisión de Educación local, tiene como objetivo principal garantizar que estos aparatos se utilicen únicamente con fines pedagógicos durante la jornada escolar, con el fin de evitar distracciones en clases y reducir riesgos asociados a la violencia digital dentro de los planteles educativos.

¿Qué contempla la regulación?

Uso permitido sólo para fines didácticos: los teléfonos y dispositivos electrónicos podrán utilizarse en clase si forman parte de actividades académicas autorizadas por docentes

los teléfonos y dispositivos electrónicos podrán utilizarse en clase si forman parte de actividades académicas autorizadas por docentes Restricción durante el resto de la jornada escolar: fuera de los ejercicios pedagógicos, se limitará su uso para evitar distracciones, tentaciones de ocio y acoso a través de redes sociales y aplicaciones

fuera de los ejercicios pedagógicos, se limitará su uso para evitar distracciones, tentaciones de ocio y acoso a través de redes sociales y aplicaciones Enfoque en seguridad digital: la normativa busca disminuir casos de violencia digital, como ciberacoso, y mejorar la concentración y desempeño académico

Legisladores que apoyaron la medida señalaron que esta regulación responde a preocupaciones de padres de familia y educadores sobre el tiempo que los estudiantes destinan a navegar en redes sociales o interactuar con contenidos no educativos durante la jornada escolar, lo que puede afectar su aprendizaje y bienestar emocional.

¿Por qué fue aprobada?

Durante el debate, diputados locales destacaron que el uso excesivo de celulares se ha convertido en un distractor en las aulas y que su regulación es indispensable para crear entornos escolares más seguros, tanto en lo académico como en lo digital. El dictamen aprobado alinea al estado de Campeche con otras iniciativas de control del uso de dispositivos en escuelas que se discuten en distintas legislaturas estatales del país.

