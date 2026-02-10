¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro y Pro Max este 2026?

GENERANDO AUDIO...

iPhone 17 Pro es de los más vendidos. Foto: AFP

Los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max son los modelos más premium de la última serie de Apple y se mantienen entre los teléfonos más codiciados del mercado. En 2026, estos dispositivos tienen precios que varían según el país, pero ambos destacan por sus funciones avanzadas, rendimiento y tecnología.

Ante los ingresos registrados por la marca de la manzana, que alcanzan los 143 mil 800 millones de dólares para el trimestre del año fiscal que finalizó el 27 de enero de 2026, lo que representó un aumento del 16% interanual, lo que significa más ventas en diferentes países. Te dejamos los costos actuales de estos dispositivos en México y Estados Unidos.

En México, el precio base actual es:

iPhone 17 Pro: 28 mil 499 pesos

28 mil 499 pesos iPhone 17 Pro Max: 30 mil 999 pesos

Mientras que en Estados Unidos, el costo aproximado es:

iPhone 17 Pro: alrededor de 19 mil pesos

alrededor de 19 mil pesos iPhone 17 Pro Max: alrededor de 20 mil 730 pesos

Estos precios corresponden a las versiones base, por lo que pueden aumentar dependiendo de la capacidad de almacenamiento seleccionada.

iPhone 17 Pro y Pro Max, los modelos más avanzados de Apple

La serie iPhone 17 es la más reciente de la marca, y sus versiones Pro y Pro Max se distinguen por integrar el chip A19 Pro, diseñado para mejorar el rendimiento, los gráficos y el uso de inteligencia artificial.

Ambos modelos incorporan Apple Intelligence, un conjunto de funciones inteligentes enfocadas en mejorar la experiencia del usuario y proteger su privacidad.

El iPhone 17 Pro está disponible en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, con resolución alta, colores vivos y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. También ofrece resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

Su sistema de cámaras incluye sensores de 48 megapíxeles, con capacidad para tomar fotografías de alta calidad y grabar video en 4K Dolby Vision. La cámara frontal es de 18 megapíxeles.

iPhone 17 Pro Max ofrece pantalla más grande y mayor capacidad

El iPhone 17 Pro Max está disponible en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y hasta 2 TB de almacenamiento. Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas, con alta resolución, colores definidos, brillo intenso y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, lo que mejora la fluidez de las imágenes. También ofrece resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, además de protección Ceramic Shield.

Su sistema de cámaras incluye sensores de 48 megapíxeles, que permiten capturar fotografías y videos en alta calidad. La cámara frontal es de 18 megapíxeles, diseñada para selfies y videollamadas.

Una de sus diferencias frente a otros modelos de la serie es la pantalla más grande, así como tecnologías avanzadas como el sistema de refrigeración por cámara de vapor y mayor capacidad de almacenamiento.

Ventas de iPhone impulsan resultados financieros de Apple

Apple reportó ingresos por 143 mil 800 millones de dólares en el trimestre fiscal que finalizó el 27 de enero de 2026, lo que representó un aumento del 16% interanual.

La compañía también alcanzó un récord en ingresos por servicios, con un incremento del 14% respecto al año anterior, y actualmente cuenta con más de 2 mil 500 millones de dispositivos activos.

La demanda de los iPhone 17 Pro y Pro Max forma parte de este crecimiento, consolidando a estos modelos como algunos de los teléfonos más vendidos y buscados en el mercado internacional.

