¡Lucharán! Robots humanoides se pelean “a muerte” en un ring de box en el MWC 2026

Unitree, empresa china líder en robótica, llevó cuatro ejemplares de su robot humanoide al Mobile World Congress (MWC) 2026 de Barcelona, España. El peculiar stand de la compañía asiática no era una mesa, sino un ring de boxeo en el que los androides se pusieron los guantes y pelearon entre ellos.

Los amantes de la tecnología que se pasearon por la Fira Gran Via de Barcelona se detuvieron por unos minutos cuando escucharon el impacto del metal, pues aunque los robots humanoides portaban guantes, también soltaron patadas que resonaron en todo el recinto.

¡Así fue la lucha de gigantes en el MWC 2026!

A lo largo del MWC 2026, los robots humanoides Unitree G1 volvieron a hacer gala de su destreza con una serie de duelos de boxeo a un solo round de unos cuantos minutos.

La exhibición demostró que estas máquinas son capaces de ejecutar movimientos coordinados con brazos y piernas; sin embargo, aún tienen problemas de orientación.

Imagen: Alfredo Narváez

Al apreciar múltiples combates de los robots humanoides chinos, fue posible apreciar que muchos de los golpes o patadas no conectaban al oponente, sino que se quedaban en el aire.

Asimismo, al menos uno de los dos contrincantes metálicos solía quedarse estático por varios segundos hasta que lograba responder. Incluso, era común ver que los dos robots se alejaran peleando con el aire.

En ese escenario, una moderadora de Unitree intervenía para regresarlos al centro del ring y, así, la pelea robótica pudiera continuar. De lo contrario, habrían pasado los minutos con dos androides soltando golpes a ninguna parte.

Sin embargo, la propia empresa de robótica mostró que sus unidades son capaces de hacer ataques compuestos de boxeo como un atleta profesional, al grado de poder celebrar golpeando su trasero.

Por el lado contrario, el perdedor enfrentaba su derrota tirándose al suelo en señal de desconsuelo.

Unitree también ha mostrado robots haciendo kung fu

En un video publicado el lunes por Unitree, 50 robots humanoides con chalecos rojos se reunieron frente al Salón de Oración por las Buenas Cosechas, el edificio principal del Templo del Cielo.

“Unitree Kung Fu Bot. Oración por bendiciones en el Templo del Cielo: Les deseo a todos lo mejor. Exposición de robots en clúster Unitree G1“. Unitree Robotics

El grupo con medio centenar de robots demostró sus movimientos de kung fu en perfecta sincronía, como volteretas hacia atrás, volteretas laterales y kickboxing a alta velocidad.

