Venus y Saturno se verán juntos tras el atardecer este fin de semana: así puedes observar el fenómeno anual

Cómo ver la alineación de Venus y Saturno. Foto: Getty Images

La noche del 7 y 8 de marzo los amantes de la astronomía tendrán la oportunidad de observar un espectáculo celeste poco común, la aparente cercanía entre los planetas Venus y Saturno en el cielo del atardecer.

Después de la puesta del Sol ambos cuerpos celestes parecerán acercarse en el horizonte oeste, se trata de un evento conocido como conjunción planetaria, que ocurre cuando dos objetos astronómicos parecen situarse muy cerca uno del otro desde la perspectiva de la Tierra.

Venus y Saturno se verán juntos tras el atardecer; ¿qué se sabe?

De acuerdo con la NASA, este tipo de alineación es solo un efecto visual, ya que los planetas continúan separados por enormes distancias en el espacio.

Durante este evento, los dos planetas se verán separados por aproximadamente un grado en el cielo, una distancia similar al ancho de un dedo con el brazo extendido. Aunque parezcan casi juntos, en realidad Venus y Saturno se encuentran a cerca de mil millones de millas de distancia entre sí.

El fenómeno podrá observarse unos 30 a 45 minutos después del atardecer, cuando ambos planetas aparecerán cerca del horizonte occidental. En ese momento, el brillante Venus, que es uno de los objetos más luminosos del cielo nocturno, servirá como punto de referencia para ubicar a Saturno, que es más tenue pero igualmente visible a simple vista.

De acuerdo con la revista especializada Sky & Telescope, la conjunción será visible principalmente durante las noches del 7 y 8 de marzo, cuando ambos planetas estarán lo suficientemente cerca para apreciarse en el mismo campo visual, incluso con binoculares.

Eventos como este ocurren varias veces a lo largo de los años entre diferentes planetas, pero la cercanía aparente entre Venus y Saturno en el cielo del atardecer suele repetirse aproximadamente una vez al año, dependiendo de la posición orbital de ambos mundos alrededor del Sol.

¿Cómo se puede ver la conjunción planetaria de Venus y Saturno?

La NASA recomienda buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste y poca contaminación lumínica para disfrutar mejor del espectáculo. Aunque no se requiere equipo especial para verlo, el uso de binoculares o telescopios pequeños puede permitir apreciar con mayor claridad la separación entre ambos planetas.

Además de ser un fenómeno visual atractivo, este tipo de conjunciones ayudan a comprender cómo se mueven los planetas dentro del sistema solar. Estas alineaciones aparentes ocurren porque cada planeta sigue su propia órbita alrededor del Sol, lo que provoca que desde la Tierra a veces parezcan acercarse entre sí en el cielo.

Por ello, quienes miren al cielo durante este fin de semana podrán presenciar un breve encuentro cósmico entre dos de los planetas más conocidos del sistema solar, un recordatorio de la dinámica y constante movimiento del universo.

