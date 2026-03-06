Punch, el macaco viral, pierde su peluche y preocupa a usuarios de redes sociales

GENERANDO AUDIO...

Internautas están preocupados por Punch. Foto: AFP/Archivo

Punch, el macaco que se viralizó en redes sociales, volvió a dar de qué hablar luego de que perdiera su peluche de orangután en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa,ubicado en Japón.

Un video muestra al pequeño primate preocupado mientras buscaba su juguete cerca de una laguna formada por las fuertes lluvias en el recinto.

Rápidamente se difundió en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al verlo visiblemente alterado.

El video que volvió tendencia a Punch

En las imágenes, difundidas a través de X, se observa a Punch emitiendo sonidos de alerta y mirando con insistencia hacia el agua, aparentemente intentando localizar su peluche.

El comportamiento del pequeño macaco llamó la atención de los internautas, quienes expresaron preocupación por el animal y pidieron a los cuidadores del parque que intervengan para ayudarlo.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el peluche ya fue localizado.

La historia de Punch y su inseparable peluche

Punch nació en julio de 2025 en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa. Los cuidadores lo bautizaron como Panchi-kun, nombre que después se popularizó internacionalmente como Punch.

La cría fue abandonada por su madre poco después del parto, posiblemente debido al agotamiento provocado por las altas temperaturas del verano en Japón.

“Era su primer parto, era julio y en Japón hace demasiado calor. El sol era demasiado abrasador, así que estaba bastante agotada”, explicó Kosuke Shikano, guardián del zoológico.

Desde entonces, el personal del recinto se hizo cargo del pequeño macaco. Para ayudarlo a desarrollar fuerza muscular, como lo haría al aferrarse a su madre, los cuidadores le dieron varios objetos para abrazar.

Probaron primero con toallas enrolladas e incluso con un peluche de jirafa, pero Punch terminó eligiendo un peluche de orangután.

El desafío de integrarse a la manada

En enero de este año, Punch fue reintroducido en la manada de macacos del zoológico. Sin una madre que lo guiara, el pequeño primate enfrentó algunas dificultades para integrarse con el resto del grupo.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde parecía ser ignorado o rechazado por otros monos, lo que generó preocupación entre los usuarios.

Sin embargo, el zoológico ha explicado que ese comportamiento forma parte del proceso natural de adaptación. Incluso desmintió que otros macacos hayan intentado lastimarlo.

“Ningún mono ha intentado seriamente atacarlo con la intención real de hacerle daño”, señaló el recinto en un comunicado.

En otras publicaciones ,los cuidadores aseguraron que Punch logró establecer más interacciones con la manada. En una de ellas, compartida el 20 de febrero, el pequeño macaco aparece saltando sobre la espalda de otro mono mientras lo abraza.

