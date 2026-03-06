Si estás en peligro: ¿cómo activar el botón de alerta en tu celular y hacer una llamada silenciosa al 911?

GENERANDO AUDIO...

Si estás en una situación de riesgo y necesitas llamar al 911 hay opciones para hacerlo de manera rápida y sin contratiempos sin importar si tu equipo es Android o Apple. En México puedes marcar a este número de manera rápida y silenciosa desde tu celular al presionar un solo botón.

Las situaciones de riesgo pueden ser diversas, la mayor parte del tiempo al encontrarse en un momento complicado es dificil realizar una marcación para pedir ayuda. Por eso te decimos los pasos que puede serguir y que podrían representar una diferencia en un momento de emergencia.

Activa las llamadas de emergencia con simples pasos

Android

Abre la app de Configuración en tu teléfono Entra al apartado Seguridad y emergencia Selecciona la opción Emergencia SOS Presiona Iniciar configuración para comenzar el proceso Configura el número de servicios de emergencia de tu localidad (puedes cambiarlo si es necesario). Agrega contactos de emergencia que recibirán información en caso de una alerta Elige qué datos compartir, como tu ubicación en tiempo real Permite que la app Seguridad personal acceda a tu ubicación mientras está en uso (Opcional) Activa la grabación de video de emergencia, que puede compartirse automáticamente con tus contactos Define cómo se activará la alerta SOS:

Manteniendo presionado el botón de activación

De forma automática después de una cuenta regresiva de 5 segundos al presionar el botón de encendido

Si lo deseas, activa una alarma sonora al iniciar la emergencia Presiona “Listo” para guardar la configuración

Tip: En el mismo menú de Emergencia SOS puedes modificar después si quieres confirmar antes de enviar la alerta o que se active automáticamente.

iOS

Pasos para configurar Emergencia SOS en el celular

Entra a Configuración del teléfono Selecciona la opción Emergencia SOS Activa “Llamar al presionar y soltar”: presiona y suelta los botones de volumen y lateral para iniciar la cuenta regresiva y llamar a servicios de emergencia Activa “Llamar con cinco presiones”: presiona cinco veces el botón lateral para iniciar la cuenta regresiva y llamar a emergencias Para administrar tus contactos de emergencia, entra a la app Salud y selecciona Configurar contactos de emergencia o Editar contactos de emergencia.

Si lo que quieres es desactivar la función una vez iniciada, tendrás que seguir los mismos pasos respectivamente.

¿Cómo realizar llamadas silenciosas al 911 y poder presionar el botón digital de alerta desde tu celular?

La aplicación 9-1-1 Emergencias conecta directamente con los centros de atención del número Servicio de Emergencias 911. Esta aplicación permite reportar incidentes, enviar alertas a contactos de confianza y activar un botón de pánico que puede ser clave en momentos críticos.

Para utilizar esta herramienta, lo primero que debes hacer es descargar la aplicación 9-1-1 Emergencias en tu celular de acuerdo a tu estado (en la Ciudad de México, aparece como “App CDMX”). Una vez instalada, el sistema solicitará llenar los siguientes datos para crear tu perfil.

Entre la información que deberás ingresar se encuentran:

Nombre completo

Dirección

Número telefónico

Correo electrónico

Información médica relevante

Estos datos permiten que, en caso de emergencia, los operadores reciban información básica del usuario sin importar en qué estado del país se encuentre, lo que puede agilizar la atención.

Además, la aplicación te permite crear una red de contactos de confianza. Si activas una alerta, estas personas recibirán un mensaje SMS notificando que estás en una situación de emergencia.

Una vez instalada la app podrás realizar una llamada de emergencia de manera sigilosa al apretar el ícono de “911” o bien pulsar el botón de pánico para enviar una alerta silenciosa cuando no es posible hablar o realizar una llamada.

Para activar el botón debes presionar el botón durante tres segundos. Al hacerlo:

La pantalla del celular se bloquea

Se envía una solicitud de ayuda

El dispositivo es geolocalizado automáticamente

Con esta información, el sistema envía la alerta al Centro de Atención de Llamadas de Emergencia más cercano.

Además, esta aplicación también permite reportar distintos tipos de incidentes desde un menú dentro de la app, como:

Emergencias médicas

Situaciones de seguridad

Incidentes de protección civil

Al elegir esta opción, podrás enviar evidencia como fotos, audio o video para ayudar a las autoridades a entender mejor lo que ocurre. Recuerda que es necesario etenr un tarjeta SIM en el dispositivo y n algunos casos se hace uso de datos de internet para su funcionamiento.

Aunque los usuarios pueden decidir si permiten o no la geolocalización, el Gobierno de México advierte que desactivarla podría limitar el funcionamiento completo de la aplicación, ya que esta herramienta es clave para ubicar rápidamente a la persona que solicita ayuda.

