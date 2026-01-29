Tec de Monterrey supera a la UNAM en el World University Rankings 2026, Oxford queda en primer lugar

GENERANDO AUDIO...

El Tecnológico de Monterrey lideró a las universidades mexicanas en el World University Rankings 2026, al posicionarse como la mejor institución del país dentro del bloque de las 601 a 800 mejores universidades del mundo. En segundo lugar se ubicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que apareció en el bloque 801–1000 del listado.

El World University Rankings es elaborado por Times Higher Education, una revista británica considerada una de las fuentes más influyentes a nivel global en la evaluación de instituciones de educación superior. En su edición más reciente, el ranking analizó a 2 mil 191 universidades de 115 países.

Para la evaluación, los expertos utilizaron una metodología basada en 18 indicadores de desempeño, agrupados en cuatro ejes: enseñanza, investigación, vinculación con la industria y proyección internacional, de acuerdo con un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Top 10 del World University Rankings 2026

Universidad de Oxford Instituto de Tecnología de Massachusetts Universidad de Princeton Universidad de Cambridge Universidad de Harvard Universidad de Stanford Instituto de Tecnología de California Imperial College de Londres Universidad de California, Berkeley Universidad de Yale

Top 10 de universidades mexicanas del World University Rankings 2026

Bloque 601-800 : Tec de Monterrey

: Bloque 801-1000 : Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

: (UNAM) Bloque 1202-1500 : Universidad Autónoma de Sinaloa

: Universidad Autónoma de Sinaloa Bloque 1201-1500 : Universidad de Colima

: Universidad de Colima Bloque 1501+ : Universidad Anáhuac

: Universidad Anáhuac Bloque 1501+ : Universidad Autónoma de Baja California

: Universidad Autónoma de Baja California Bloque 1501+ : Universidad Autónoma de Guerrero

: Universidad Autónoma de Guerrero Bloque 1501+ : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Bloque 1501+ : Instituto Politécnico Nacional (IPN)

: Instituto Politécnico Nacional (IPN) Bloque 1501+: Universidad Autónoma Metropolitana

Otros datos destacados

Oxford se mantuvo en el puesto número uno por décimo año consecutivo, impulsado por una sólida puntuación del entorno de investigación.

se mantuvo en el puesto número uno por décimo año consecutivo, impulsado por una sólida puntuación del entorno de investigación. China tuvo cinco universidades en el Top 40 frente a tres el año pasado

tuvo cinco universidades en el Top 40 frente a tres el año pasado Hong Kong tuvo un récord de seis puestos en el Top 200 como resultado de las buenas métricas de enseñanza.

tuvo un récord de seis puestos en el Top 200 como resultado de las buenas métricas de enseñanza. India alcanzó el segundo mayor número de universidades clasificadas por primera vez, solo por detrás de Estados Unidos.

