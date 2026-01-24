México podría enfrentar 55 millones de ciberataques por el Mundial 2026: fraudes, hospedajes falsos y más

GENERANDO AUDIO...

SILIKN, empresa de ciberseguridad mexicana, alertó que el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá podría suponer una ofensiva digital sin precedentes. Solo los usuarios mexicanos podrían enfrentar hasta 55 millones de intentos de ciberataque adicionales, impulsados por la exposición global del torneo y el flujo masivo de transacciones económicas.

El fervor deportivo y la llegada de millones de turistas internacionales conforman un escenario ideal para que redes delictivas capitalicen el descuido de usuarios. ¿Las amenazas más latentes? Fraudes electrónicos, extorsiones y robos de identidad, según un comunicado de la compañía.

¡Mucho cuidado! Advierten por fraudes en boletos para el Mundial 2026

El principal frente de ataque identificado por SILIKN es la venta fraudulenta de entradas. Los investigadores han detectado una maquinaria delictiva que ya opera a través de sitios web falsos y perfiles apócrifos en redes sociales.

“Los investigadores describen una maquinaria que ya está en marcha: sitios web falsos, perfiles apócrifos en redes sociales y plataformas de reventa ilegales que ofrecen entradas inexistentes, duplicadas o falsificadas”. SILIKN

Los portales señalados por expertos están diseñados para imitar a la perfección la estética oficial de la FIFA, utilizando campañas de phishing para engañar a los usuarios y obtener sus datos bancarios.

Hasta el momento, se han identificado más de 5,000 dominios sospechosos. Muchos de ellos utilizan extensiones poco comunes como .icu, .top o .global para intentar evadir los radares de seguridad.

Entre los ejemplos citados se encuentran portales como fifaworldboleteria[.]com o fifa2026-online[.]com, los cuales ofrecen boletos inexistentes o promociones “anticipadas” que no son más que fachadas para distribuir malware.

La recomendación de los expertos es tajante: la única vía segura para adquirir entradas son los canales oficiales de la FIFA, desconfiando plenamente de cualquier oferta en plataformas de reventa ilegales.

Alerta de fraude en el sector turístico: hospedajes y paquetes VIP falsos

Con la alta demanda de alojamiento en las sedes mexicanas, los delincuentes han desplegado cerca de 7,500 páginas fraudulentas que suplantan la identidad de plataformas reconocidas como Booking o Airbnb, según SILIKN.

El objetivo es capturar los datos de tarjetas de crédito de viajeros que, en su afán por asegurar una habitación, omiten los protocolos básicos de verificación.

Además del alojamiento, la unidad de SILIKN advierte sobre la proliferación de paquetes turísticos VIP que prometen vuelos, traslados y experiencias exclusivas.

Estos engaños suelen intensificarse en las semanas previas a la inauguración, cuando la escasez de opciones legítimas hace que los turistas bajen la guardia.

“Se espera que el punto más alto de estos engaños coincida con el mes de junio, cuando la urgencia por asegurar hospedaje reduce la cautela de los usuarios y aumenta la exposición al fraude”. SILIKN

Las pérdidas económicas para las víctimas pueden ser considerables, afectando no solo su patrimonio, sino también la reputación de México como anfitrión seguro.

La convergencia entre el cibercrimen y el crimen organizado

Uno de los puntos más preocupantes del reporte es la posible alianza entre el crimen organizado tradicional y las herramientas digitales.

SILIKN señala que grupos delictivos podrían integrar tácticas de ciberseguridad ofensiva para potenciar delitos como la extorsión, el lavado de dinero y el control territorial.

En ciudades de alta afluencia como la capital mexicana, esta convergencia eleva el nivel de riesgo para negocios y visitantes por igual.

Fuera del ámbito digital, el evento también podría ver un aumento en la venta de mercancía apócrifa, la explotación y el cobro de piso en zonas turísticas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya trabaja en protocolos de respuesta, pero la sofisticación de los ataques digitales representa un reto mayúsculo.

En este contexto, la prevención es la herramienta más eficaz. Los expertos instan a la población a:

Utilizar conexiones seguras

Activar la verificación de dos pasos en sus cuentas

Reportar cualquier anomalía de manera inmediata

Fuente: SILIKN

“El Mundial 2026 promete estadios llenos y una audiencia global, pero es importante considerar que también podría representar una oportunidad de oro para los ecosistemas criminales”, remató la empresa mexicana.

