Qué es el esquí de fondo, disciplina en la que competirá Allan Corona en Milano Cortina 2026

Esquí de fondo, una de las pruebas que habrá en Milano Cortina 2026. Foto: Getty

El mexicano Allan Corona competirá en la disciplina de esquí de fondo durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El tijuanense de 35 años participará en la prueba varonil de 10 kilómetros el próximo viernes 13 de febrero.

La delegación mexicana para Milano Cortina 2026, además de Allan Corona, se compone de cinco atletas: Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola y Regina Martínez.

¿Qué es el esquí de fondo?

El esquí de fondo es una disciplina muy antigua que nació en el norte de Europa, donde se combina resistencia, táctica y presión extrema. Está dividido en dos técnicas, clásica y libre. En la clásica, el atleta esquía en paralelo a lo largo de unos carriles marcados en la nieve. Mientras que en la libre, que es más rápida, el competidor puede mover los pies de un lado a otro.

Para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se tiene contemplado que habrá seis pruebas masculinas y seis femeninas en esquí de fondo, esto lo señala el sitio web Olympics.

Reglas de competencia

La prueba de esquí de fondo de 10 kilómetros individuales, en Milano Cortina 2026, se disputará en estilo libre, la salida es por intervalos y el ganador será quien marque el tiempo más rápido.

En el esquiatlón 10 kilómetros + 10 kilómetros, los deportistas comenzará todos juntos en la línea de salida, y usan ambas técnicas (clásica y libre) en la misma carrera. A mitad de la prueba, cambiarán de clásico a libre.

La prueba de los 50 kilómetros es con salida en masa, esto quiere decir que los esquiadores comenzarán todos al mismo tiempo. En Milano Cortina 2026 será solo con la técnica de estilo clásico.

En el relevo 4 x 7.5 kilómetros, los equipos empezarán juntos en la línea de salida. Cada equipo está formado por cuatro miembros y todos cubren la misma distancia.

En el sprint clásico, la carrera empezará con una ronda clasificatoria y después se realizarán eliminatorias. Los esquiadores iniciarán con intervalos de 15 segundos. Los 30 más rápidos pasarán a cuartos de final, que consisten en cinco grupos de seis participantes cada uno. Los dos mejores de cada grupo, y los dos siguientes con mejores tiempos pasarán a semifinales.

En el sprint libre por equipos, los esquiadores comenzarán con 30 segundos de separación entre ellos. Cada equipo estará formado por dos miembros, que se alternarán en cada vuelta hasta completar seis. La competición empezará con dos carreras de semifinales, los dos mejores equipos y seis ‘lucky losers’ pasan a la final, así lo destaca el sitio web Olympics.

¿Cuándo y a qué hora compite Allan Corona en Milano Cortina 2026?

El mexicano Allan Corona competirá en el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 el viernes 13 de febrero, a las 04:45 horas (tiempo del centro de México), en la prueba de los 10 kilómetros estilo libre, con salida a intervalos.

