Flores suben hasta 18% este 2026: cuáles son las favoritas y las que conviene evitar este 14 de febrero

GENERANDO AUDIO...

El 14 de febrero no solo eleva las ventas, también los precios. Este 2026, las flores más populares para el Día del Amor y la Amistad registran un incremento superior al 18% frente al año pasado, lo que encarece uno de los regalos más tradicionales de la fecha.

Para ayudar a comparar costos, Unotv.com realizó un recorrido por puestos, florerías, estudios de diseño y el Mercado de Jamaica para elaborar esta guía con las flores más populares y su costo.

En fechas pico, como en este 14 de febrero, algunas flores como la rosa roja pueden duplicar su costo.

Estos son algunos precios promedio para la temporada:

Rosa chica: 150 a mil 500 pesos (local vs. estudio floral)

(local vs. estudio floral) Ramo mixto: 200 a mil 800 pesos

Girasoles: 80 a 300 por pieza

Gerberas: de 300 la docena subieron a 450

Decena de rosas: de 200 a 250 ahora ronda los 250 o más

ahora ronda los Ramos buchones (100 rosas): mil 800 hasta ocho mil pesos

Arreglos con peluches o dulces: aumentan 30 a 50% extra

Foto: UnoTV

¿Cuáles son las flores más populares para regalar este 14 de febrero y cuánto cuestan?

Aunque las rosas encabezan la lista, no son la única opción; pues de acuerdo con Irene Ruiz vendedora de Diseños florales, local 38-39 del mercado de Jamaica, ubicado en la Ciudad de México (CDMX), a diferencia de otros años, ahora se incluyen más flores en la lista:

“Tradicionalmente, son las rosas, pero ahora los ramos pueden ser combinados con girasoles y otras variedades de flores, las gerberas, por ejemplo”. Irene Ruiz vendedora de Diseños florales

Sobre los costos, estos varían según la especie, el tamaño del ramo y el punto de venta. Ya que pueden ir desde los 150 hasta los mil 800 pesos. En el caso de las rosas, un ramo chico vale 150 en un puesto local, mientras que uno del mismo tamaño cuesta mil 500 pesos en un estudio floral o en sitios en línea.

Los llamados “ramos buchones” van desde los mil 500 (100 hojas en mercados) a los cuatro mil pesos (en sitios como “Flores el Patrón) y hasta los ocho mil pesos con 400 rosas en el Mercado de Jamaica.

Ramo buchón. Foto: Manuel Velázquez

En cuanto a presentación, los ramos tradicionales siguen dominando, aunque también crecen los arreglos en caja o con peluches y dulces, lo que eleva el precio final, que puede ir de los 200 pesos hasta los mil 800 en sitios en línea.

Sobre las gerberas, en el último año han aumentado su precio, pues de acuerdo con Fran, dueña de la Florería Nanay, su costo ha incrementado hasta un 50%:

“Las gerberas usualmente las tenemos en 300 la docena, ahorita se encuentra en 450, las rosas las tenemos en 200 la decena, ahorita las tenemos en 250”. Fran, dueña de Florería Nanay

De acuerdo con Margarito, vendedor de Jamaica, el incremento de las gerberas se debe a las redes sociales, donde al igual que con las flores amarillas, pusieron estas de moda al creer que “entre más te regalan, más te quieren”. Es decir, si te regalan una gerbera te quieren poco, pero si te dan cuatro ya te quieren más.

No obstante, las rosas, ramos y gerberas no son las únicas flores favoritas y más vendidas para la temporada, los girasoles también se encuentran entre las más socorridas.

En la lista de las flores favoritas en quinto lugar se encuentran las lilis, que van de los 250 pesos a los 980 pesos.

Y por último, los alcatraces, que aunque se usan frecuentemente en funerales y arreglos fúnebre, muchos los regalan el 14 de febrero por su elegancia. Su precio puede ir de los 250 el ramo, hasta los 980 pesos.

¿Qué pasa con los tulipanes y peonias?

Aunque algunas flores como los tulipanes y peonias también fueron mencionados, según florerías estas son más difíciles de conseguir, por lo que pueden encontrarse únicamente en estudios flores y con costos hasta tres veces mayores que un ramo de otra flor.

Foto: Manuel Velázquez

¿Quiénes compran más flores este 14 de febrero?

Aunque hay compradores de todas las edades, los vendedores coinciden en que el sector que más adquiere flores durante el 14 de febrero son los jóvenes:

“La chaviza, son lo que está de moda y piden lo más grande, no escatiman en gastar, ahí ve a niños de 12-14 años comprando sus arreglos para la novia”. Vendedora de Jamaica

Arreglo floral de 200 pesos en Galia Estudio floral

El rango va desde adolescentes de 14 años hasta adultos de 35, pero quienes más consumen ramos económicos son estudiantes de entre 14 y 18 años, principalmente en puestos ambulantes y mercados populares.

Conforme aumenta la edad, la compra se traslada a florerías establecidas, estudios de diseño floral o boutiques, donde personas de 25 a 35 años suelen invertir en arreglos más grandes y personalizados.

Cabe destacar, que pese al aumento de ventas por el Día del Amor y la Amistad, esta no es la fecha más fuerte para el sector. Comerciantes explican que el Día de las Madres continúa siendo la temporada con mayor demanda de flores en todo el año, superando incluso a San Valentín.

¿Cómo y dónde comprar flores baratas este 14 de febrero?

Arreglo floral 500 pesos Jamaica. Foto: Manuel Velázquez

Para quienes buscan ahorrar, los comerciantes recomiendan comparar precios entre distintos establecimientos, comprar uno o dos días antes o después del 14 de febrero, elegir flores de temporada y acudir a mercados locales. También sugieren solicitar ramos personalizados que se ajusten al presupuesto, ya que muchas florerías pueden modificar la cantidad o el tipo de flores para ofrecer opciones más accesibles sin sacrificar el detalle.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.