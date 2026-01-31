Descartan hackeo a instituciones gubernamentales y niega filtración de datos sensibles

GENERANDO AUDIO...

Un supuesto hackeo a diversas instituciones gubernamentales encendió alertas ; sin embargo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) aclaró que no se trató de una vulneración directa a la infraestructura oficial.

De acuerdo con la ATDT, el análisis preliminar indica que la información difundida ya había circulado antes por el mismo grupo, por lo que no corresponde a una nueva intrusión. Además, la autoridad federal afirmó que no se ha identificado la publicación de datos sensibles y que las medidas de seguridad se activaron desde el primer momento.

ATDT aclara supuesto hackeo y refuerza ciberseguridad

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que los sistemas involucrados son principalmente obsoletos, desarrollados y administrados por proveedores privados para entidades federativas, y no forman parte de una vulneración a la infraestructura de las autoridades federales. En la revisión se detectó el uso de usuarios y contraseñas válidos, los cuales fueron inhabilitados de inmediato, descartando un ataque directo a los sistemas centrales.

La ATDT detalló que todas las autoridades activaron los protocolos de seguridad desde que se tuvo conocimiento de la amenaza. Subrayó que el incidente no implicó acceso no autorizado a plataformas federales críticas ni exposición de información confidencial.

En el contexto de fortalecimiento institucional, la ATDT recordó que cuenta con un área especializada en ciberseguridad que opera desde octubre de 2024. A través de esta área, la agencia ha capacitado a 613 servidores públicos, emitido 204 alertas y notificaciones tempranas para prevenir fugas de información, y acompañó a distintas dependencias en procesos de protección y seguridad digital.

Asimismo, la dependencia destacó la publicación del primer Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 y de la Política General de Ciberseguridad, documentos que buscan establecer criterios y acciones coordinadas para elevar la protección de los sistemas públicos.

Finalmente, la ATDT enfatizó que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información constituye un hecho ilícito, por lo que estos actos serán denunciados formalmente ante las autoridades correspondientes. Las investigaciones y acciones preventivas continuarán conforme a los protocolos vigentes.

