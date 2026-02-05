Autoridades alertan por cobros falsos del control vehicular en Puebla

GENERANDO AUDIO...

El robo sigue en evolución, por ello, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla alertó sobre la detección de páginas web y perfiles falsos en redes sociales que suplantaron sitios oficiales para la consulta y pago del Control Vehicular, con el objetivo de obtener datos personales y realizar cobros indebidos.

¿Qué se sabe de los sitos falsos?

Derivado de labores de monitoreo, la dependencia detectó una página con terminación “net.org” y una cuenta de Facebook denominada “Control Vehicular Puebla”, las cuales no pertenecieron al Gobierno del Estado ni contaron con autorización oficial.

A través de estos medios, personas ajenas a la autoridad solicitaron datos del vehículo, lo que expuso a las y los usuarios a posibles fraudes y al uso indebido de su información personal y financiera.

La Secretaría precisó que los portales oficiales del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Puebla se identificaron por el dominio “gob.mx”, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar ingresar información personal, bancaria o vehicular en páginas con dominios comerciales u otros distintos, así como a desconfiar de enlaces compartidos por medios no oficiales.

También recomendó verificar siempre la dirección electrónica antes de realizar cualquier trámite o pago; no proporcionar datos personales, bancarios o del vehículo en sitios web o redes sociales no oficiales; evitar acceder a enlaces enviados por mensajes, correos electrónicos o redes sociales de origen desconocido; y reportar cualquier sitio o perfil sospechoso a las autoridades correspondientes.

La dependencia recordó que la única página oficial y autorizada para la consulta de adeudos y el pago del Control Vehicular es: https://rl.puebla.gob.mx/adeudovehicular

