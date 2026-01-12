Muere a los 49 años Ai, la chimpancé genio que dominaba el abecedario

GENERANDO AUDIO...

Una chimpancé “genio” llamada Ai, que podía reconocer más de 100 caracteres chinos y el alfabeto inglés, murió a los 49 años, informaron investigadores japoneses.

Ai, cuyo nombre significa “amor” en japonés, participó en estudios sobre percepción, aprendizaje y memoria que ampliaron nuestra comprensión de la inteligencia de los primates, señaló en un comunicado el Centro para los Orígenes Evolutivos del Comportamiento Humano de la universidad de Kioto.

Murió el viernes a causa de un fallo multiorgánico y dolencias relacionadas con la vejez, indicó la universidad.

Además de conocer caracteres chinos y el alfabeto, Ai también podía identificar los números arábigos del cero al nueve y 11 colores, dijo el primatólogo Tetsuro Matsuzawa en 2014.

En un estudio, Ai se le presentó una pantalla de ordenador que mostraba el carácter chino para el color rosa, junto con un cuadrado rosa y otro cuadrado alternativo de color púrpura. La chimpancé eligió correctamente el cuadrado rosa, explicó Matsuzawa.

Cuando se le mostraba una manzana, Ai seleccionaba en la pantalla del ordenador un rectángulo, un círculo y un punto para dibujar una “manzana virtual”, añadió.

Su gran capacidad la convirtió en objeto de numerosos artículos académicos y programas de medios de comunicación, incluidos estudios publicados en la revista Nature, y le valió el apodo de “genio” en los medios populares.

La chimpancé, originaria de África occidental, llegó a la universidad en 1977 y, en el año 2000, dio a luz a Ayumu, cuyas habilidades atrajeron la atención hacia estudios sobre la transferencia de conocimientos, informó la agencia japonesa Kyodo News.

Los estudios de Ai ayudaron a establecer “un marco experimental para comprender la mente del chimpancé, proporcionando una base crucial para considerar la evolución de la mente humana”, señaló el Centro.

“Ai era muy curiosa y participaba activamente en estos estudios, revelando por primera vez diversos aspectos de la mente del chimpancé“.

