La paleta con música sería de un solo uso. Foto: Getty Images | ilustrativa

Lollipop Star se convirtió en una de las tecnologías más llamativas presentadas durante la Feria de Electrónica de Consumo (CES) 2026 en Las Vegas. Se trata de una paleta que permite prácticamente “saborear la música”, al reproducir canciones a través de la boca del usuario.

Este invento innovador lleva la música de distintos artistas al consumidor, ya que al ingerir la paleta, el palito que sostiene el caramelo reproduce el audio sin que se escuche en el exterior. El dispositivo utiliza tecnología de conducción ósea, que se encuentra oculta dentro del palito y transmite el sonido a través de los dientes hasta el oído interno, aunque se recomienda taparse los oídos para una mejor experiencia auditiva.

“No es solo una paleta, es un portador de música”, explicó Sen Cai, director de marketing de la compañía.

¿Cuánto costará la paleta musical Lollipop Star presentada en el CES 2026?

La idea llamó aún más la atención cuando se dio a conocer que el precio estimado será de 8.99 dólares, lo que, de acuerdo con el tipo de cambio de este 9 de enero de 2026, equivale aproximadamente a 191 pesos mexicanos.

Según la experiencia compartida por Alison DeNisco, del portal especializado ZDNet, basta con morder suavemente la paleta con las muelas para comenzar a escuchar la música.

Hasta el momento, Lollipop Star, desarrollada por la empresa Lava Tech, cuenta con canciones de artistas como Ice Spice, Armani White y Akon, cada uno con un sabor distinto.

Alta demanda tras su presentación en el CES 2026

Ante la curiosidad de los asistentes al CES 2026, se espera que se amplíe el catálogo de artistas que utilicen este dispositivo como medio de distribución de su música.

El producto que se espera salga a la venta después del evento ya suma más de un millón de personas en lista de espera, lo que anticipa una alta demanda para este reproductor de música en forma de paleta.

Aun queda la duda sobre la sustentabilidad debido a que no sería un producto reutilizable.

