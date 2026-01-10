Filtración de datos de Instagram en 17.5 millones de usuarios: qué información fue expuesta y qué hacer

GENERANDO AUDIO...

La firma de ciberseguridad Malwarebytes reveló una filtración de datos de Instagram en la que hubo una fuga de datos de 17.5 millones de cuentas de usuarios. Esa información personal confidencial ahora estaría circulando en la ‘dark web’.

Este incidente también fue compartido por la plataforma Cyber Security News, quien indicó que el reporte original se registró a principios de esta semana, destacando las preocupaciones urgentes sobre privacidad del usuario y la seguridad de la cuenta.

¿Qué datos de usuarios de Instagram fueron expuestos?

La filtración de datos de Instagram tomó en cuenta nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones físicas, lo que refiere una clara violación de los datos personales.

Esta combinación de información hace que los usuarios afectados sean particularmente vulnerables al robo de identidad, el phishing y la ingeniería social.

Malwarebytes alertó también que la base de datos robada ahora se está negociando activamente en mercados de la ‘dark web’, lo que la hace accesible para los ciberdelincuentes.

Cyber Security News complementó que múltiples usuarios ya comenzaron a informar la llegada de notificaciones para restablecer contraseñas de Instagram, lo que, dijo la plataforma, hace una clara indicación de que los cibercriminales están tratando de acceder y tomar posesión de esas cuentas.

Los delincuentes virtuales pueden aprovechar la filtración de datos de Instagram para crear mensajes convincentes que parecen provenir de esa red social, o de Meta, para poder engañar a los usuarios para que revelen sus contraseñas u otras credenciales confidenciales.

5 recomendaciones de seguridad para Instagram

Cyber Security News recomendó a los usuarios que sospechan que sus cuentas pueden verse afectadas, o que lo fueron, tomar al menos cinco acciones inmediatas para garantizar su seguridad y tranquilidad:

Habilitar inmediatamente la autenticación de dos factores.

Cambiar contraseñas a combinaciones únicas y complejas.

Estar atentos a los correos electrónicos o mensajes sospechosos que dicen ser de Instagram.

Monitorear los intentos de inicio de sesión no autorizados

Revisar las aplicaciones y servicios conectados.

Luego del anuncio de la filtración de datos de Instagram, los expertos en ciberseguridad continúan investigando cómo se obtuvieron esos datos y si la violación resultó ser una vulnerabilidad en los sistemas de la red social o a través de un servicio de terceros.

