La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) analiza un regreso anticipado de su tripulación desde la Estación Espacial Internacional (EEI) tras detectar un problema médico no especificado que involucra a uno de los astronautas de la misión Crew-11, informó la agencia espacial estadounidense.

La situación llevó a la cancelación de una caminata espacial programada para este jueves 8 de enero, mientras se evalúan distintas opciones para garantizar la seguridad de la tripulación.

Astronauta afectado se encuentra en condición estable

Una portavoz de la NASA confirmó que el astronauta con el problema médico (cuya identidad no fue revelada) se encuentra en condición estable dentro del laboratorio orbital.

“Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluida la posibilidad de finalizar antes la misión de la Crew-11”, señaló la agencia en un comunicado emitido la noche del miércoles.

Horas antes, la NASA había informado que estaba monitoreando un problema médico que surgió la tarde del miércoles con uno de los integrantes de la misión.

¿Quiénes integran la misión Crew-11 en la EEI?

La Crew-11 está conformada por cuatro astronautas:

Zena Cardman (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Mike Fincke (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Kimiya Yui (Japón)

(Japón) Oleg Platonov (Rusia)

La tripulación llegó a la Estación Espacial Internacional tras su lanzamiento desde Florida en agosto, y su regreso estaba previsto originalmente para mayo de este año.

Cancelan caminata espacial prevista para este jueves

Como medida preventiva, la NASA canceló una caminata espacial de 6.5 horas que realizarían Mike Fincke, comandante designado de la estación, y Zena Cardman, ingeniero de vuelo.

La actividad tenía como objetivo instalar hardware externo en la EEI, una tarea que requiere meses de entrenamiento y coordinación precisa debido a los riesgos que implican las caminatas espaciales.

Los astronautas que permanecen en la EEI suelen cumplir rotaciones de seis a ocho meses, con acceso a equipo médico básico y medicamentos para atender emergencias limitadas.

El cuerpo de astronautas de la NASA considera las situaciones médicas en órbita como información altamente reservada, por lo que rara vez se hacen públicos detalles sobre condiciones de salud de la tripulación.

Antecedentes de cancelaciones por motivos médicos

No es la primera vez que la NASA suspende una caminata espacial por motivos de salud. En 2024, una actividad similar fue cancelada a última hora debido a molestias de un astronauta con su traje espacial. En 2021, el astronauta estadounidense Mark Vande Hei canceló una caminata tras sufrir una pinza nerviosa.

Por ahora, la NASA continúa evaluando el estado de salud del astronauta afectado y las posibles modificaciones al calendario de la misión Crew-11, sin confirmar aun si el regreso anticipado se concretará.

