Muñeca sexual hiperrealista y otras creaciones sorprendentes en el CES 2026

Impacta creación de muñeca sexual hiperrealista en CES 2026. Foto: Getty

Una muñeca sexual hiperrealista, de Lovense, es una de las creaciones sorprendentes que se han presentado en el Consumers Electronic Show (CES) 2026 que se celebrada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y que concluirá viernes 9 de enero.

Varios creadores de contenido que asistieron al magno evento compartieron en Instagram, y otras redes sociales, detalles de la “novia” que se pueden comprar entre 4 mil u 8 mil dólares (143,765 pesos mexicanos aproximadamente), esto dependiendo de cómo se quiera personalizar.

Características de la muñeca sexual hiperrealista

La muñeca sexual hiperrealista es de tamaño real. Luce casi del tamaño de una persona, pues varios curiosos se pusieron a su lado en un aparador del CES 2026 y la describieron hasta con “piel” muy suave. Ella funciona gracias a la inteligencia artificial (IA).

Su cabello y ojos se pueden cambiar de acuerdo al gusto de cada cliente. Ella puede ser china o lacia. El modelo puesto en exposición con unas botas y un top con una falda corta blanca, así como una prenda sin mangas para complementar el juego.

El sistema con IA que tiene le permite interactuar con su humano, quien le puede platicar cómo le fue en el día, o lo que podrían ser después.

Otras creaciones sorprendentes en el CES 2026

Razer actualizó su catálogo de productos, y uno llamó poderosamente la atención, una silla gaming con gestión térmica y un concepto inmersivo. Fue diseñada para facilitar la transpiración y evitar la acumulación de calor.

Se trata de la silla Iskur V2 que resuelve uno de los problemas que más afectan a los jugadores intensivos, el calor. Para ello, la compañía utilizó nuevos materiales que disipan el calor y facilitan la transpiración.

También cuenta con un soporte lumbar que permite libertad de movimiento con un diseño giratorio 360 grados, los reposabrazos ajustables y un soporte que permite recostarse con una inclinación de hasta 152 grados.

Lenovo presentó nuevos conceptos de dispositivos que integran pantallas enrollables que se extienden para ampliar su tamaño en los portátiles ThinkPad Rollable XD Concept y el Legion Pro Rollable.

Este nuevo concepto se basa en otros diseños de PC de “vanguardia” de Lenovo, como es el caso del ThinkPad X1 Fold, el primer PC plegable o el primer portátil enrollable con IA ThinkBook Plus Gen 6, presentado en el CES del pasado año.

Su pantalla extensible también incluye una cubierta transparente Corning Gorilla Glass Victus 2 de 180º, desarrollada de forma conjunta con Corning, que garantiza durabilidad.

