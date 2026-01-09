GENERANDO AUDIO...

Activan la contingencia ambiental Fase 1 en la CDMX. Foto: Getty Images

La contingencia ambiental en su primera fase se activó este jueves 8 de enero de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a los altos índices de ozono en el aire. Ante esta situación, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México emitió diversas recomendaciones, entre ellas recargar gasolina después de las 18:00 horas. A continuación, te explicamos a qué se debe esta medida.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) explicó que un sistema de alta presión afecta al centro del país, lo que provocó estabilidad atmosférica, poca ventilación y baja humedad en la ZMVM. A esto se sumó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, un valor que dificultó la dispersión del ozono y de sus precursores.

Los altos niveles de ozono representan un riesgo para la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a este contaminante puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares.

Una de las actividades que se pide evitar o realizar en horarios específicos es la carga de gasolina para los vehículos automotores.

En el comunicado oficial donde se activa la contingencia ambiental atmosférica, se recomienda de manera textual:

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

La explicación es que las altas temperaturas favorecen la evaporación del combustible, proceso mediante el cual se liberan Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en la atmósfera, los cuales contribuyen a la formación de ozono.

¿Qué es el ozono?

La Sedema explica que el ozono es un contaminante que se forma a partir de reacciones químicas en el aire, en las que participan los COV (generados durante la combustión de gasolina, gas y diésel, así como por la evaporación de combustibles o solventes) y los óxidos de nitrógeno (NOx), contaminantes producidos por la combustión en presencia de energía solar.

Los óxidos de nitrógeno provienen en más del 80% de los vehículos automotores, mientras que los COV tienen diversas fuentes, entre las que destacan los establecimientos de servicio, los automotores, las industrias y las fugas de gas LP en los hogares.

Por ello, se pide a la ciudadanía utilizar, en la medida de lo posible, el transporte público y disminuir el uso de autos particulares.

En caso de utilizar vehículo, por eso se recomienda cargar gasolina después de las 18:00 horas, cuando la temperatura disminuye y se reduce la evaporación del combustible, así como la generación de ozono, y antes de las 10:00 horas, cuando aún prevalecen condiciones de clima fresco.

¿Qué otras sugerencias hay durante la contingencia ambiental?

Tomar baños que no duren más de cinco minutos

Tapar ollas y sartenes al cocinar para reducir el consumo de gas LP

Instalar un calentador solar certificado con la NOM-027 (de ser posible)

certificado con la (de ser posible) Reducir hasta un 70% el gas utilizado para calentar agua

el gas utilizado para calentar agua Evitar pintar el hogar durante la contingencia

durante la contingencia Evitar usar productos domésticos en aerosol

Mantener en buen estado el vehículo

Evitar actividades cívicas, culturales y recreativas , así como ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

, así como ejercicio al aire libre entre las Suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas entre las 13:00 y 19:00 horas

Posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos en ese mismo horario

en ese mismo horario No fumar , especialmente en espacios cerrados

, especialmente en espacios cerrados Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea

y realizar compras y trámites en línea Evitar el uso de aromatizantes, impermeabilizantes o productos con solventes

¿Cómo queda el Doble Hoy No Circula?

Mañana viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, de 05:00 a 22:00 horas:

Vehículos de uso particular con holograma 2 Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación 9 y 0 Vehículos sin holograma (antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico o placas foráneas), con la misma restricción que holograma 2 Restricción del 50% a unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, con terminación PAR Vehículos de carga local o federal, de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación de CDMX o Edomex Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, con restricción de 10:00 a 22:00 horas

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, motocicletas y vehículos para personas con discapacidad, entre otros casos definidos por la autoridad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.