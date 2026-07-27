NASA muestra forma del campo gravitacional de la Tierra según satélites

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Foto: NASA

La NASA presentó una visualización tridimensional que muestra con mayor precisión la verdadera forma del campo gravitacional de la Tierra, muy distinta a la imagen tradicional de una esfera perfecta y uniforme.

De acuerdo con la información difundida, el planeta tiene forma de geoide: una superficie achatada en los polos, ensanchada en el ecuador y marcada por irregularidades causadas por la distribución desigual de masa en el interior terrestre, los océanos y la gravedad.

true shape of Earth 🌍 pic.twitter.com/NqqbxvTJu8 — Ramin Nasibov (@RaminNasibov) July 17, 2026

La representación elaborada por la agencia espacial muestra un modelo físico del campo gravitatorio del planeta, no una deformación literal de su superficie. En ella se observan “colinas” y “valles” gravitatorios generados por zonas de mayor o menor densidad.

La NASA explicó que esta cartografía fue posible gracias a datos recopilados por misiones satelitales como GRACE y GOCE, además del modelo global GOCO06s, basado en más de mil millones de observaciones tomadas durante 15 años por 19 satélites.

En la visualización, las diferencias del geoide aparecen amplificadas 10 mil veces para hacer visibles las variaciones. Según los datos citados, la altura del geoide va de +85 metros en Islandia a -106 metros en el sur de la India.

La agencia señaló que este tipo de modelos no solo ayuda a comprender mejor la estructura del planeta, sino que también resulta útil para medir el aumento del nivel del mar, monitorear el deshielo de los glaciares, estudiar el almacenamiento de agua continental y calibrar los sistemas GPS.

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