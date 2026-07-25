¿Buscas una buena cámara? Reseña del HUAWEI Pura 90s Pro Max

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Así es la cámara del HUAWEI Pura 90s Pro Max | Foto: Alfredo Narváez

El HUAWEI Pura 90s Pro Max llega al mercado mexicano con su marco central metálico con degradado de dos tonos y una cámara que destaca por su telefoto de 200 MP. Un reportero de Unotv.com pudo probar sus funciones de fotografía, poniendo a prueba su zoom, así como su capacidad de resaltar los colores en las tomas.

La marca china de tecnología presentó este y otros dispositivos, tanto smartphones como tablets y wereables, el pasado miércoles 22 de julio en Los Cabos, Baja California, en donde también se dio a conocer que investigadores mexicanos usan su tecnología para prevenir diabetes e hipertensión.

¿Qué tal funciona el zoom del HUAWEI Pura 90s Pro Max?

El HUAWEI Pura 90s Pro Max es el primer teléfono de la marca con una cámara de 200 MP. Además, cuenta con un zoom óptico de 4x (distancia focal equivalente a 96 mm), aunque todo el sistema de cámaras alcanza más de 20x de zoom.

De esta manera, el equipo de Uno TV pudo fotografiar la arena de la playa en Cabo San Lucas y captar, de manera definida, cada grano de arena, como si se tratara de un microscopio.

Imagen: Alfredo Narváez

El telefoto de 200 MP también cuenta con el primer sistema de prismas de triple lente ultraluminoso, lo que permite conseguir fotografías con zoom tanto en el día como en la noche.

Un detalle a destacar en cuanto a la cámara del HUAWEI Pura 90s Pro Max es que, cuando se ajusta el zoom a grandes distancias, la cámara puede llegar a desestabilizarse antes de tomar la foto.

Imagen: Alfredo Narváez

Probando la cámara HDR de ultra iluminación en el atardecer

La cámara principal del HUAWEI Pura 90s Pro Max cuenta con un sensor HDR de Ultra Iluminación de 50 MP, que permite una absorción de luz líder para situaciones como atardeceres o escenas cálidas.

Asimismo, incorpora tecnología con inteligencia artificial que restaura los colores y la atmósfera de las escenas nocturnas, incluso de elementos muy complejos como:

Fuego

Cielo brillante

Situaciones a contraluz

Imagen: Alfredo Narváez

Cabe destacar que este dispositivo cuenta con una pantalla reforzada con Kunlun Glass de segunda generación, con

tecnología antirreflejos.

De esta manera, se reduce en un 70% el reflejo de la luz cuando el usuario utiliza el dispositivo y funciona para poder tomar fotografías en este tipo de contextos sin que el sol o la iluminación natural impida la visibilidad.

Imagen: Alfredo Narváez

Retratos y colores fotos en el HUAWEI Pura 90s Pro Max

Una de las funciones más destacadas sobre la cámara de este celular es que tiene la capacidad de definir la composición de las imágenes de manera inteligente gracias a la inteligencia artificial.

Con la función “Toca para encuadrar“, el dispositivo puede dar consejos con respecto al encuadre de las fotografías.

Imagen: Alfredo Narváez

El HUAWEI Pura 90s Pro Max también incorpora una cámara conocida como True-to-Colour 2.0, que logra una mejora del 43% en la precisión del color.

Imagen: Alfredo Narváez

La cámara de este celular también logra una ampliación del 34% en el procesamiento de la gama de colores en comparación con las imágenes capturadas con el HUAWEI Pura 80 Ultra, su predecesor.

Imagen: Alfredo Narváez

Finalmente, el reciente dispositivo de la marca china incluye funciones fotográficas potenciadas por inteligencia artificial

como:

Mejor Expresión con IA

Eliminar con IA

Composición con IA

Edición mágica con IA

Eliminar reflejo con IA

La preventa del HUAWEI Pura 90s Pro Max inició el pasado miércoles 22 de julio, mientras que la venta oficial arrancará el próximo 20 de agosto.

Dicho smartphone está disponible en colores dorado solar, naranja celeste, uva tornasol y negro grafito.

¿Cuánto cuesta el HUAWEI Pura 90s Pro Max? Versión 12 GB + 256 GB : 28 mil 499 pesos

: 28 mil 499 pesos Versión 12 GB + 512 GB : 32 mil 999 pesos

: 32 mil 999 pesos ¿Dónde comprar? A través de la tienda oficial de HUAWEI Así luce el HUAWEI Pura 90s Pro Max | Imagen: Uno TV Finalmente, el más reciente dispositivo de HUAWEI presume ser 25 veces más resistente a las caídas y 16 veces más resistente a los arañazos que el cristal normal. En cuanto a batería, llega al mercado mexicano con una batería de 6,000 mAh y capacidad de carga rápida de 100 W, así como de carga inalámbrica de 80 W.

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