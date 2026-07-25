Incendio en España pone en alerta a estaciones espaciales de ESA y NASA

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ESA y NASA están al tanto de los incendios en España. Foto: Reuters | NASA | AFP

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que, hasta el momento, su estación de espacio profundo de Cebreros, en Ávila, no parece haber sufrido daños por el incendio forestal que afecta la zona. Sin embargo, aclaró que todavía no puede acceder a las instalaciones para realizar una inspección debido a queel acceso continúa restringido por motivos de seguridad.

La agencia explicó que mantiene un seguimiento constante de la emergencia en coordinación con las autoridades españolas y agradeció la labor de los servicios de emergencia que han trabajado para proteger las instalaciones conforme avanzaba el fuego.

Asimismo, confirmó que todo su personal se encuentra a salvo y localizado, aunque reconoció que varios empleados siguen afectados por las restricciones para regresar a sus viviendas o por la preocupación de familiares que participan en las labores de combate al incendio.

ESA mantiene vigilancia mientras espera ingresar a la estación

La ESA señaló que la situación continúa evolucionando y que cualquier evaluación sobre el estado de la estación de Cebreros se realizará únicamente cuando las condiciones permitan un acceso seguro.

Además, expresó su solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios y con el personal del Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, perteneciente a la NASA, cuyas instalaciones en Robledo de Chavela parecen haber resultado más expuestas al avance del fuego.

Por su parte, la NASA indicó que inspeccionará los posibles daños en el complejo madrileño cuando las autoridades determinen que es seguro ingresar. La agencia confirmó que continúa monitoreando la evolución del incendio junto con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos.

NASA traslada operaciones para mantener comunicaciones espaciales

Mientras permanece cerrado el complejo de Robledo de Chavela, la NASA trasladó el soporte de sus misiones al complejo de Goldstone, en California, con el objetivo de garantizar la continuidad de las comunicaciones con las naves que operan en el espacio profundo.

La agencia estadounidense reiteró que la seguridad de su personal es su principal prioridad y aseguró que seguirá informando conforme avance la emergencia.

El Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid forma parte de la Deep Space Network (DSN), la red internacional de antenas que permite mantener comunicación permanente con sondas y misiones espaciales. Junto con las estaciones de Goldstone, en Estados Unidos, y Canberra, en Australia, constituye uno de los tres nodos estratégicos de la red.

El complejo español afectado cuenta con seis grandes antenas, incluida una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. Sus cerca de 90 trabajadores fueron evacuados por completo después de que la Guardia Civil ordenara el desalojo de las instalaciones.

De acuerdo con la asistente ejecutiva del centro, Lola Cardeño, el último grupo de empleados, incluido el personal de seguridad, abandonó el lugar alrededor de las 17:00 horas del viernes. Hasta ahora, no ha sido posible confirmar si las llamas alcanzaron edificios, antenas o equipos, debido a que no permanece personal dentro del complejo.

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