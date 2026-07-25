Jimothy, el mapache viral que conquistó Seattle con su peculiar apariencia

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Su fama ha trascendido desde redes sociales. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Jimothy es un mapache que se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales gracias a su peculiar apariencia.

El ejemplar ha sido captado en distintas zonas residenciales de Seattle, donde usuarios han compartido fotografías y videos de su inusual cuerpo redondo, una característica que lo ha vuelto viral por parecer “una pequeña bola de pelo”.

¿Cuál es la historia del mapache Jimothy?

Distintos medios han mencionado a Kiana Hall, quien compartió un video en su cuenta de Instagram el pasado 14 de julio, donde el animal aparece corriendo en las inmediaciones de Ballard, un barrio ubicado al noroeste de Seattle.

“¿Qué estoy viendo?”, se escucha en el clip, donde lo bautizó con el nombre que inunda las redes sociales, mientras el mapache cruza hacia unas escaleras.

“Para nuestro 13.º aniversario, @ehhbahnan y yo fuimos bendecidos con la presencia de Jimothy, el mapache con síndrome de columna corta. ¡Gloria a Jimothy!”, escribió la joven en su perfil.

Tras ese avistamiento, Dmitriy Ishimskiy, otro habitante de la zona, compartió videos grabados hace aproximadamente un año, en los que aparece un pequeño mapache que muchos usuarios identificaron como Jimothy.

De hecho, Dmitriy ha publicado más grabaciones en las que Jimothy deambula en una barda de su casa, de día y de noche.

El trend por Jimothy ha crecido tanto que, además de otros avistamientos reportados por gente que radica en la zona, el “residente más popular de Seattle” ya tiene una cuenta de Instagram.

Jimothy podría padecer síndrome de columna corta

Aunque no existe un diagnóstico que explique la razón por la que su cuerpo tiene esa forma, algunos medios señalan que el ejemplar podría tener síndrome de columna corta.

Marcie Logsdon, veterinaria que imparte clases en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington, explicó a The New York Times que se trata de una deformidad congénita que resulta en una columna vertebral significativamente acortada y una apariencia más redonda.

“Una de las primeras cosas que podrías notar en Jimothy es cómo sus patas son todas un poco desproporcionadas con respecto al resto de su cuerpo, probablemente porque a medida que crecía y esas patas se desarrollaban, su columna no era normal”, explicó al medio.

La especialista mencionó que era sorprendente ver cómo es que Jimothy, a pesar de su condición, se ha adaptado tan bien a la situación.

Jimothy with his family as a baby pic.twitter.com/H9MHr00txI — sitka ($jimothy maxxing) (@sitkapetrodolla) July 17, 2026

Google se suma al fenómeno Jimothy con una tierna animación

La popularidad del mapache ha crecido tanto que Google lanzó una animación especial para celebrar al peculiar habitante de Seattle. Desde el 22 de julio, basta con escribir “Jimothy” o “Jimothy el mapache” en el buscador para verlo correr por la pantalla. Además, una huella de mapache permite activar nuevamente la animación con un solo clic.

Hasta el mediodía del día de su lanzamiento, más de 745 mil usuarios ya habían interactuado con la divertida función.

Jimothy is on the prowl pic.twitter.com/rZM784tCwt — sitka ($jimothy maxxing) (@sitkapetrodolla) July 22, 2026

Jimothy será homenajeado

La popularidad de Jimothy ha llegado incluso al Concejo Municipal de Seattle. La concejala Alexis Mercedes Rinck anunció que este fin de semana encabezará la presentación de una proclamación para rendir homenaje al peculiar mapache y conmemorar oficialmente el “Verano de Jimothy”.

Como parte de la celebración, la funcionaria invitó a artistas locales a participar en un amistoso concurso con obras inspiradas en el animal, que en los últimos días se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la ciudad.

“Creo que es un ejemplo para todos nosotros de que no tienes que ser perfecto para que te quieran, y es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace sensacionales”, expresó Rinck.

Lo que comenzó como el avistamiento de un peculiar mapache en un barrio de Seattle, hoy se ha convertido en un fenómeno viral que incluso será celebrado oficialmente por las autoridades locales.

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