¡No caigas! Policía Cibernética alerta por falsos gestores de licencias de conducir que roban tus datos y dinero

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Mucho cuidado con los falsos gestores de licencias de conducir | Foto: Getty Images

La Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó este lunes 23 de marzo sobre personas que se hacen pasar por gestores de licencias para conducir y ofrecen realizar trámites de forma virtual, derivando en robos de dinero y datos personales.

A través de un comunicado, el equipo perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) alertó que los ciberdelincuentes solicitan documentos y datos personales para cubrir costos del trámite o agilizar la gestión; dichos datos son usados para abrir cuentas bancarias y solicitar créditos.

¡Mucho cuidado con los falsos gestores de licencias!

Los ciberdelincuentes promocionan un supuesto servicio rápido y sencillo para tramitar licencias de conducir a través de redes sociales, apps de mensajería y páginas apócrifas que imitan portales oficiales para generar confianza.

Para lograr consumir el engaño y hacer creer a las víctimas que se trata de servicios legítimos, los cibercriminales utilizan:

Logotipos institucionales

Imágenes de oficinas

Lenguaje técnico que aparenta conocimiento en la materia

Cabe destacar que los responsables de este ciberdelito aprovechan la desinformación y urgencia de los ciudadanos para ofrecer trámites inmediatos que no existen en realidad.

Aprovechando ambos factores, solicitan documentos y datos personales, entre ellos:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Por otro lado, los cibercriminales piden a los usuarios realizar depósitos bancarios o transferencias electrónicas bajo el argumento de cubrir costos del trámite o agilizar la gestión.

¡Alerta! Te roban tu dinero y tus datos personales

Una vez que reciben la información y el dinero, los responsables de este fraude desaparecen sin realizar trámite alguno ni brindar apoyo a la persona afectada, según la Policía Cibernética de la CDMX.

“Además, los datos obtenidos pueden ser utilizados posteriormente en otras actividades ilícitas, como la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos u otros fraudes”. Policía Cibernética de la SSC CDMX

Cabe destacar que estas actividades maliciosas son posibles gracias al desconocimiento del público sobre los trámites que se pueden hacer en línea, así como por las saturaciones en centros de atención.

Asimismo, los estafadores se aprovechan de la creencia de que los pagos a través de un intermediario pueden agilizar el proceso.

Recomendaciones para no caer en los falsos gestores de licencias

La Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con falsos gestores de licencias de conducir:

Verifica que cualquier trámite se realice únicamente a través de páginas oficiales del gobierno.

Desconfía de ofertas que prometen obtener la licencia sin exámenes, requisitos o en tiempos “exprés”.

No compartas datos personales, documentos oficiales ni fotografías de identificaciones por redes sociales o mensajería instantánea.

Evita realizar depósitos o transferencias a cuentas personales para supuestos trámites gubernamentales.

Denuncia perfiles, páginas o números telefónicos sospechosos ante las autoridades correspondientes.

Fuente: Policía Cibernética de la SSC CDMX

La Unidad de Policía Cibernética de la SSC CDMX aseguró estar a disposición de la ciudadanía para atender preguntas o inquietudes en caso de detectar actividades sospechosas en el ciberespacio como los falsos gestores.

Para ello, señaló que los ciudadanos se pueden contactar a través del teléfono 55 5242 5100 (extensión 5086), al correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o mediante las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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