Usan cordones oleofílicos para contener derrame petrolero en México: ¿qué son y cómo funcionan?

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Cordones oleofílicos para limpiar derrames | Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa)

Una mancha de crudo en el Golfo de México sigue extendiéndose a tres semanas de que se detectara un derrame de petróleo en playas y lagunas de Veracruz y Tabasco, según GreenPeace. Una de las zonas donde se comenzó la recuperación de hidrocarburos es Dos Bocas, en donde se usaron cordones oleofílicos para contener el derrame.

Cabe destacar que los cordones oleofílicos están diseñados para repeler el agua y recogen los derrames de hidrocarburo. De esta forma, contienen, absorben y aíslan líquidos peligrosos, según Control de Derrames & Control Ambiental (CODECAM).

¿Qué son y para qué sirven los cordones oleofílicos?

Los cordones oleofílicos son utilizados para derrames en superficies inclinadas donde se presenta movilización del líquido, con el fin de realizar su captura y su respectiva absorción, de acuerdo con CODECAM.

Generalmente, están hechos de tela Spunbond en el exterior para albergar el material absorbente, el cual es elaborado con polipropileno. Así, flotan en el agua a pesar de estar saturados de hidrocarburo.

Estas herramientas también suelen tener un coeficiente de absorción de 25 a 30 veces su peso y, generalmente, son de color blanco, según remata Control de Derrames.

¿Cuántos cordones oleofílicos se usaron en Tabasco?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que se recuperaron 549 metros cúbicos de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco, particularmente en el área de Río Seco.

Asimismo, se dio a conocer que se instalaron más de 50 barreras marinas y más de mil cordones oleofílicos para contener el producto en las zonas conocidas como ENSAR y Acceso Cases.

Entre otras acciones, Pemex anunció que se mantienen tres frentes de trabajo con más de 450 especialistas dedicados a la contención y recuperación del producto. Además, se anunció:

Se utilizan seis unidades de presión y vacío

Sistemas de bombeo

Dos equipos tipo skimmer

Embarcaciones para recuperación en superficie

Fuente: Pemex

Al momento, no se ha anunciado el uso de cordones oleofílicos y otro equipo de limpieza de hidrocarburos en otras zonas del Golfo de México.

¿Qué está pasando en el Golfo de México? Así lo denuncia GreenPeace

A través de un comunicado, publicado el 23 de marzo, GreenPeace denunció que, Desde el 1 de marzo, se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz.

“Al momento, el hidrocarburo se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de litoral, correspondiente a casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, el cual va desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco”. GreenPeace

Con corte a este mismo lunes, la organización reclamó que las autoridades no aclararan la fuente de origen del derrame, por lo que tampoco es posible asegurar que éste haya dejado de ocurrir; y tampoco ha sido posible la identificación y sanción a los responsables.

Al respecto de los trabajos de limpieza, recalcó que en los registros de la Red del Corredor Arrecifal junto con las comunidades, se puede observar que hay un total de 26 sitios que no han recibido ninguna atención.

GreenPeace denunció que la emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave que amerita, aparte de la limpieza, otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas.

“A las autoridades competentes: establecer esquemas de protección para el Corredor Arrecifal del Golfo de México y para las comunidades pesqueras y turísticas, indígenas y afromexicanas ante la industria de hidrocarburos, asegurando los derechos humanos y colectivos a un ambiente sano, al territorio, a la vida, a la salud, a la información, al trabajo, la alimentación, la cultura y la autodeterminación”, remató la organización.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto?

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que un grupo interdisciplinario investiga la causa del derrame de petróleo en el Golfo de México, aunque aún no se identifica a la empresa responsable, según dijo este martes 24 de marzo en Conferencia Matutina.

“Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada, entonces por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga, o fue nada más una sola ocasión”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La Jefa del Ejecutivo mencionó que se trabaja en la limpieza y se enviaron más trabajadores de Pemex para atender la situación.

“La causa del derrame, tiene que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer (….). Se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores y vamos a dar un informe aquí en la mañanera de todo lo que tiene que ver con este derrame”, dijo.

Agregó que se pidió apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene que dar su propio reporte frente a una denuncia por daño ambiental.

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