Monitorean con alta tecnología migración de mariposa monarca en México

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Mariposa monarca es objeto de un nuevo estudio en México. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), puso en marcha un sistema de alta tecnología para analizar la migración y los desplazamientos de las mariposas monarcas.

El proyecto utiliza el sistema de marcaje BluSeries, un transmisor de radio ultraligero con codificación digital, diseñado para especies migratorias pequeñas.

Este dispositivo pesa apenas 0.06 gramos y cuenta con un sensor con panel solar de aproximadamente 4 centímetros, incluida la antena.

Gracias a esta tecnología, especialistas pueden seguir con precisión el recorrido de la mariposa monarca durante su estancia en colonias de hibernación y en su migración de primavera, mediante la aplicación Project Monarch.

¿Cómo se realizó el proceso con las mariposas monarcas?

Foto: Avelina Ruiz Márquez | Conanp

Para garantizar el bienestar de los ejemplares, el equipo de la Conanp y WWF implementó una metodología que prioriza la integridad de las mariposas monarcas.

Primero, recolectaron ejemplares con redes especializadas, seleccionando hembras y machos con alas en buen estado.

Posteriormente, cada mariposa fue pesada en una balanza digital y medida desde la base del tórax hasta la punta del ala, además de registrar su estado físico en una base de datos.

Foto: Adriana Avelina Ruiz Marquez | Conanp

El dispositivo fue colocado con cuidado, se protegieron las alas con papel especial y se utilizó un soporte para evitar movimientos. El sensor se fijó con un pegamento especializado sin causar daño.

Cada uno cuenta con un código único vinculado a su santuario de origen, lo que permite su seguimiento individual. Finalmente, todas las mariposas fueron liberadas.

Los datos del proyecto muestran que nueve mariposas monarca han cruzado la frontera hacia Estados Unidos, cinco permanecen en ese país y, por primera vez, ejemplares marcados en otoño ya se dirigen hacia el norte en su etapa de regreso.

¿Dónde se colocaron los sensores para estudiar a las mariposas?

Foto: Adriana Avelina Ruiz Marquez | Conanp

Para este estudio se instalaron 175 sensores en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán.

Comunidades del Estado de México

La Mesa (San José del Rincón)

San Francisco Oxtotilpan

San Antonio Albarranes (Temascaltepec)

Comunidades en Michoacán

El Rosario (Ocampo)

Sierra Chincua (Angangueo)

Ejido Crescencio Morales (Zitácuaro)

Estudio científico sobre las mariposas monarcas

Foto: Adriana Avelina Ruiz Marquez | Conanp

Con este sistema de monitoreo, la Conanp y el WWF buscan fortalecer el conocimiento sobre la ruta migratoria de la mariposa monarca y mejorar su conservación.

También destacaron el apoyo de comunidades y ejidos, quienes permitieron la realización de este estudio dentro de sus territorios.

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