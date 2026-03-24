¿Por qué hay más ratas en la CDMX? La UNAM revela las causas

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Pueden portar bacterias y parásitos que afectan la salud. Foto: Getty Images

En días recientes, vecinos y visitantes han reportado la presencia de ratas en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), incluidos espacios concurridos como la avenida Paseo de la Reforma.

También se han registrado avistamientos en sitios como el Parque de la Bombilla, la Alameda Tacubaya y el Parque de los Venados, donde ciudadanos aseguran ver a estos roedores tanto de noche como a plena luz del día.

Incluso, en redes sociales se viralizó un video en el que se observa a una rata dentro de uno de los vagones del Metro de la CDMX.

El aumento de estos animales en la capital preocupa a especialistas, ya que pueden portar bacterias y parásitos que afectan la salud. Entre los principales riesgos se encuentran:

Leptospira, bacteria presente en la orina de las ratas

Salmonelosis, transmitida por heces contaminadas

Pulgas y garrapatas que pueden afectar a mascotas

Ante este panorama surge una pregunta: ¿por qué está creciendo la población de ratas en la CDMX?

El calor impulsa la proliferación de ratas

Información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que el cambio climático está favoreciendo la proliferación de ratas en las ciudades.

De acuerdo con datos de Vinculación UNAM, el aumento de las temperaturas y la extensión de la temporada cálida aceleran el ciclo reproductivo de estos roedores.

Además, el cambio climático también acorta los inviernos, lo que reduce los periodos en los que su reproducción suele disminuir.

Las ratas alcanzan la madurez sexual muy rápido, ya que pueden volverse sexualmente activas entre los dos y tres meses de vida, lo que facilita que su población crezca con rapidez cuando las condiciones son favorables.

El clima no es el único factor que impulsa el crecimiento de estas poblaciones.

La información de la UNAM también señala que la basura acumulada, la alta densidad poblacional y la pérdida de áreas verdes en las ciudades crean condiciones ideales para que las ratas encuentren alimento y refugio.

¿Cómo frenar su proliferación?

Para reducir la presencia de ratas en las ciudades,especialistas recomiendan implementar medidas básicas relacionadas con el manejo de residuos y la higiene en espacios urbanos. Entre las acciones que pueden ayudar destacan:

Mantener la basura en contenedores cerrados

Realizar recolección frecuente de residuos

Mantener higiene en comercios

Aplicar control de plagas

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