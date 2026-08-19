El Súper El Niño se fortalecerá a finales de 2026: ¿cómo afectará al clima y cuáles serán las zonas más afectadas?

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¿Qué esperar por El Niño en los próximos meses en México? | Foto: Pexels

La fase cálida del fenómeno climático El Niño continúa fortaleciéndose en el Océano Pacífico con una probabilidad del 90% de ser un evento “muy fuerte” durante las estaciones de otoño e invierno 2026-2027 en el Hemisferio Norte, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el pasado lunes 17 de agosto.

Autoridades y expertos mexicanos no sólo reconocieron un estado de “alerta” por este evento meteorológico, sino que advirtieron por los efectos climáticos que se esperan en los próximos meses y a lo largo de 2027, así como las regiones que se verían más afectadas.

El Niño cobrará fuerza durante los próximos meses

La fase cálida de El Niño continuará fortaleciéndose hasta el final de 2026, con una probabilidad mayor del 90% de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el trimestre de octubre-diciembre, según el pronóstico probabilístico del Centro de Predicción Climática de la NOAA (CPC-NOAA).

El SMN también retomó que existe un 69% de probabilidad de ser un evento que supere en intensidad a eventos previos registrados desde 1950, por lo que las probabilidades de experimentar impactos consistentes por El Niño son mayores.

Cabe señalar que, el pasado 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum también adelantó que el fenómeno podría ser más intenso en 2026 y 2027, con lluvias fuertes en el norte del país a finales de este año.

“Se espera que este año y el próximo sea muy intenso el fenómeno de El Niño”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo se afectará el clima por la fase cálida de El Niño?

Durante el invierno se prevé un mayor número de frentes fríos por “El Niño“, según adelantaron expertos en el seminario “El Niño 2026: La liga con la emergencia climática global, qué esperar y cómo prepararnos”, organizado por la Iniciativa Climática de México (ICM) este martes 18 de agosto.

Además, se esperan menos lluvias, una mayor probabilidad de huracanes de categoría mayor y ondas de calor más intensas durante los próximos meses, de acuerdo con Jorge Zavala, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jorge Zavala explicó que la mayor preocupación está en el próximo año y advirtió que algunas regiones del país podrían registrar temperaturas nunca antes medidas y acercarse o incluso superar los límites de tolerancia humana.

“Es muy probable que el año que entra tengamos en México temperaturas en varias regiones que nunca antes se habían medido y, por lo tanto, podemos rebasar los límites de resistencia humana o de tolerancia”, declaró.

¿Cuáles serán las zonas más afectada por el Súper El Niño?

Las condiciones asociadas a “El Niño” se observan actualmente en el océano Pacífico Ecuatorial, mientras que las anomalías positivas de temperatura superficial del mar se han concentrado en las regiones central y centro-oriental del Pacífico ecuatorial, según el SMN.

En abril de este año, expertos de la UNAM adelantaron que la costa del Pacífico sería una de las zonas vulnerables por este fenómeno, donde podría haber más huracanes y de mayor intensidad, además de posibles fenómenos de intensificación rápida.

La costa del Pacífico en México comprende los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

En este sentido, las autoridades mexicanas adelantaron en agosto que El Niño podría alterar la intensidad de las lluvias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por otro lado, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, también advirtió que se esperaban temperaturas extraordinariamente elevadas del océano frente a Baja California.

El especialista también advirtió que, si El Niño se presentaba durante el verano, existiría una mayor probabilidad de que en la región centro-norte de México se registren precipitaciones extremas de gran intensidad.

El investigador también recordó que un fenómeno de El Niño más fuerte está asociado con sequías, con implicaciones en actividades productivas como la agricultura, aunque no señaló qué estados podrían estar en riesgo.

¿Cuándo inició este fenómeno y cómo ha evolucionado?

El SMN compartió el pasado 11 de junio que se declaró oficialmente el inicio de un episodio El Niño Oscilación del Sur ENOS, en el Pacífico ecuatorial.

En ese momento, existía un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en el invierno 2026-2027; casi dos meses más tarde, la probabilidad rebasa el 90%.

Se ha declarado oficialmente el inicio de un episodio El Niño Oscilación del Sur #ENOS, en el #Pacífico ecuatorial. Existe un 63 % de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte en el invierno 2026-2027. pic.twitter.com/FX8bu5bn5n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 12, 2026

Entre julio y agosto, el océano Pacífico ecuatorial presentó un incremento de la temperatura superficial del mar (TSM) de entre 1.5 y 2.0 °C en su región centro-oriental, según el más reciente reporte del SMN.

Este comportamiento se reflejó en anomalías positivas de la TSM durante el último mes, con valores superiores a +2.0 °C y, localmente, de hasta +3.5 °C en zonas próximas a la costa del Pacífico sudamericano.

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