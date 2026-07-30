Luna de sangre 2026: cuándo será el eclipse lunar parcial de agosto y cómo verlo en México

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¿Cuándo se podrá ver la Luna de Sangre de agosto en México? | Foto: Cuartoscuro

México será testigo de un eclipse parcial de Luna el jueves 27 de agosto, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Este fenómeno astronómico sí se podrá apreciar en la República Mexicana a diferencia del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, que solo será visible en algunas regiones como España o Groenlandia.

Las cinco fases del evento, también conocido como Luna de sangre, transcurrirán entre el jueves 27 y el viernes 28 de agosto, de acuerdo con el portal especializado :

Comienzo de eclipse penumbral | Jueves 27 de agosto a las 19:23:58 horas

| Jueves 27 de agosto a las 19:23:58 horas Comienzo de eclipse parcial | Jueves 27 de agosto a las 20:33:54 horas

| Jueves 27 de agosto a las 20:33:54 horas Máximo del eclipse | Jueves 27 de agosto a las 22:12:53 horas

| Jueves 27 de agosto a las 22:12:53 horas Fin del eclipse parcial | Jueves 27 de agosto a las 23:51:59 horas

| Jueves 27 de agosto a las 23:51:59 horas Fin del eclipse penumbral | Viernes 28 de agosto a las 01:01:47 horas

Fuente: Time and Date

El INAOE complementó diciendo que el punto máximo del eclipse parcial de Luna podría presentarse aproximadamente a las 22:14 horas (tiempo del Centro de México).

Por su parte, Time and Date aseguró que durante este eclipse, la Luna estará sobre el horizonte, por lo que, con buenas condiciones climáticas en la Ciudad de México, se podrá observar el eclipse completo.

¿Qué es un eclipse parcial de Luna?

Un eclipse parcial lunar es una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna, la cual provoca que el satélite natural del planeta azul atraviese solo una parte de la umbra terrestre, de acuerdo con la NASA.

“La sombra crece y luego retrocede sin llegar a cubrir completamente la Luna”. NASA

Durante un eclipse lunar, la Luna se ve roja o naranja porque la luz solar que no es bloqueada por la Tierra se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre en su camino hacia la superficie lunar.

“Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna“, según explica la administración espacial estadounidense.

¿Qué relación tiene este fenómeno con el eclipse total de Sol?

Un eclipse solar siempre ocurre aproximadamente dos semanas antes o después de un eclipse lunar, de acuerdo con el portal de Time and Date.

Esto coincide con el hecho de que ocurrirá un eclipse solar total que atravesará Groenlandia, Islandia, España y Portugal el próximo 12 de agosto.

Esto significa que habrá una diferencia de exactamente 15 días entre el eclipse total de Sol y el eclipse lunar parcial, aunque el primero no será visible en México.

“Normalmente, hay dos eclipses seguidos, pero a veces se producen tres durante la misma temporada de eclipses“, precisó Time and Date.

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