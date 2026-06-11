¡Oficial! El Niño ya comenzó, alertan que podría intensificarse, puede afectar el clima de México y el mundo

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Presencia de “El Niño” en el mundo. | Foto: Shutterstock//ilustrativa.

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Los científicos esperan que se intensifique y advirtieron sobre sus efectos en el clima mundial, incluyendo a México.

Expertos destacaron que las probabilidades de convertirse a un histórico “Súper El Niño” o “Niño Godzilla” son altas, lo que provocaría fenómenos meteorológicos extremos y agravaría los efectos del calentamiento global.

NOAA confirma inicio del “El Niño”

Just in: El Nino forms and expected to strengthen, say NOAA forecasters



See our news release at: https://t.co/Ik7Gm1NR3f https://t.co/yCL8TZyGS6 — NOAA (@NOAA) June 11, 2026

De acuerdo con el más reciente análisis de la NOAA, durante el último mes se registraron temperaturas superiores a lo normal en la superficie del océano Pacífico ecuatorial, una de las señales de la llegada de “El Niño”.

Las proyecciones actuales indican que existe un 63 % de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre del 2026 y enero del 2027. De concretarse este escenario, se convertiría en uno de los eventos más intensos observados desde que comenzaron los registros modernos en 1950.

El Niño es un fenómeno natural que ocurre cada dos a siete años y suele extenderse entre nueve y doce meses. Se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico oriental y central, lo que altera patrones atmosféricos y modifica las lluvias, los vientos y las temperaturas en diversas partes del mundo.

¿Cómo afectará “El Niño” en México en 2026?

La formación de El Niño trae consigo algunos efectos climáticos peligrosos para la región; de acuerdo con un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los efectos de El Niño, de manera general podemos destacar que hay:

Aumento de las temperaturas globales

Sequías o fuertes lluvias en algunas regiones

Pérdida de bosques tropicales

Condiciones favorables para la formación de incendios forestales

Deshielo acelerado de los casquetes polares

Blanqueamiento y mortandad en los corales

Sin embargo, la máxima casa de estudios aclaró que cada manifestación de El Niño es única, lo que complica la delimitación de un escenario específico para México.

¿Qué efectos podría provocar un “Súper El Niño” en el resto del mundo?

Entre las consecuencias más comunes destacan periodos de sequía en zonas de la Amazonía sudamericana, Indonesia y Australia, además de alteraciones en la temporada de monzones en India. Estos cambios pueden afectar la producción agrícola, incrementar el riesgo de incendios forestales y generar escasez de agua en algunas regiones.

El Niño conditions are present and expected to strengthen into the Northern Hemisphere winter 2026-27. An #ElNino Advisory is now in effect. #ENSO https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/BvS1EMdZu8 — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) June 11, 2026

Por otro lado, organismos internacionales como el programa europeo Copernicus consideran que este evento podría alcanzar niveles récord. Según sus modelos climáticos, existe una alta probabilidad de que algunas áreas del Pacífico registren temperaturas marinas de hasta 2.5 grados Celsius por encima del promedio, una cifra que solo se ha observado en contadas ocasiones desde finales del siglo XIX.

Los científicos explican que “El Niño” suele alcanzar su máxima intensidad hacia finales de año. Sin embargo, el calor acumulado en los océanos tarda meses en liberarse completamente a la atmósfera, por lo que sus efectos sobre la temperatura global suelen sentirse con mayor fuerza al año siguiente.

Por esta razón, algunos expertos ya advierten que 2027 podría convertirse en uno de los años más cálidos de la historia.

Aunque la Organización Meteorológica Mundial señala que no existe evidencia de que el cambio climático aumente la frecuencia o intensidad de “El Niño”, sí reconoce que el calentamiento global puede potenciar los fenómenos extremos asociados al evento.

Ante este panorama, especialistas en clima advierten que las consecuencias podrían ir más allá del clima, impactando la disponibilidad de alimentos, los precios de productos básicos y las condiciones de vida de millones de personas en diversas regiones del mundo.