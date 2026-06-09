Eclipse solar total más largo del siglo XXI ser acerca, solo será superado en 159 años

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El eclipse solar más largo del siglo XXI será en agosto de 2027. Foto: Shutterstock

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración aproximada de seis minutos con 22 segundos, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un evento será superado hasta dentro de 159 años.

Aunque se trata de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las próximas décadas, su trayectoria no será visible desde México. Según el portal especializado theskylive.com, el eclipse podrá observarse principalmente en regiones del norte de África, Medio Oriente y el sur de Europa.

La NASA detalla que la duración máxima del fenómeno oscilará entre 6 minutos con 22 y 23 segundos, y se registrará en Egipto, particularmente en las ciudades de Luxor y Asuán.

Un evento como este solo se repetirá hasta el año 2186, según el portal especializado EclipseWise.com ocurrirá a las 09:10:48 de la Ciudad de México, con una duración máxima de 7 minutos y 29 segundos.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar total más largo del siglo XXI?

La trayectoria del eclipse comenzará en Marruecos y el sur de España, avanzará por Argelia y concluirá en Yemen y la costa de Somalia.

Los países donde será visible son:

Marruecos

España

Argelia

Egipto

Gibraltar

Libia

Arabia Saudita

Sudán

Túnez

Yemen

Somalia

En total, 88.9 millones de personas podrán observar el eclipse en su fase total, mientras que 931 millones lo verán con al menos un 50% de parcialidad. Además, más de 4 mil 620 millones de personas presenciarán alguna fase del fenómeno.

Horarios del eclipse solar de 2027

El fenómeno tendrá una duración récord y contará con las siguientes fases:

Inicio del eclipse parcial : 07:30:11 horas ( 01:30:11 CDMX )

: 07:30:11 horas ( ) Inicio del eclipse total: 08:23:29 horas ( 02:23:29 CDMX )

08:23:29 horas ( ) Máximo del eclipse: 10:06:40 horas ( 04:06:40 CDMX )

10:06:40 horas ( ) Último punto con eclipse total : 11:49:54 horas ( 05:49:54 CDMX )

: 11:49:54 horas ( ) Fin del eclipse parcial: 12:43:10 horas (06:43:10 CDMX)

Sin embargo, debido a la ubicación de su trayectoria, el fenómeno no podrá observarse desde territorio mexicano.

Otros eclipses solares de larga duración previstos para este siglo

Aunque el eclipse de 2027 será el más prolongado del siglo XXI, existen otros eventos de larga duración programados para las próximas décadas:

12 de agosto de 2045 : 6 minutos con 6 segundos

: 6 minutos con 6 segundos 30 de abril de 2060 : 5 minutos con 12 segundos

: 5 minutos con 12 segundos 24 de agosto de 2063 : 5 minutos con 49 segundos

: 5 minutos con 49 segundos 11 de mayo de 2078 : 5 minutos con 40 segundos

: 5 minutos con 40 segundos 3 de septiembre de 2081 : 5 minutos con 33 segundos

: 5 minutos con 33 segundos 22 de mayo de 2096: 6 minutos con 6 segundos

Aunque seguirán ocurriendo eclipses solares durante los próximos años, el más cercano de una magnitud mayor será el del año 2186.

¿Cómo seguir el eclipse solar total?

El portal theskylive.com ofrece un mapa interactivo que permite consultar la magnitud, horarios y duración del eclipse según la ubicación del observador.

Además, incluye herramientas como:

Animaciones del evento desde distintos puntos del planeta

Diagramas del disco solar durante el máximo del eclipse

Simulaciones de visibilidad de planetas como Venus y Mercurio durante la fase total

Uno de los puntos de observación destacados será Larbaa, Argelia, donde se espera una de las fases totales más prolongadas del fenómeno.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar visible en México?

Aunque el eclipse de 2027 no podrá verse desde México, el siguiente eclipse solar total visible en el país ocurrirá el 30 de marzo de 2052.

La umbra ingresará por el este del país, atravesará el Golfo de México y concluirá su recorrido en el océano Atlántico.

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