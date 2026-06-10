Tormenta tropical Cristina: apps y páginas web para seguir su trayectoria en vivo

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Se forma la tormenta tropical Cristina. Foto: Getty Images.

La tormenta tropical Cristina se debilitó al momento, y actualmente es una depresión tropical, pese a ello, el sistema continuará favoreciendo lluvias en diversas regiones del país durante los próximos días. Si quieres monitorear su evolución en tiempo real, existen aplicaciones y plataformas que permiten seguir su trayectoria desde el celular o computadora.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el centro de Cristina se localiza a 430 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala. Aunque no representa una amenaza directa para las costas mexicanas, su circulación contribuirá a un periodo de lluvias fuertes a intensas entre el 10 y el 12 de junio.

El sistema se originó en el océano Pacífico luego de que la onda tropical número 5 fuera absorbida por una zona de inestabilidad frente a Centroamérica, dando paso primero a la depresión tropical Tres-E y posteriormente a Cristina.

¿Cómo seguir la trayectoria de Cristina en vivo?

Zoom Earth

Foto: captura de pantalla. Zoom Earth

Una de las herramientas más populares para monitorear ciclones tropicales es Zoom Earth. La plataforma ofrece imágenes satelitales actualizadas prácticamente en tiempo real, además de mapas de lluvia, vientos y trayectorias previstas. Los usuarios también pueden visualizar animaciones que muestran la evolución de tormentas, huracanes y otros fenómenos meteorológicos alrededor del mundo.

NASA EOSDIS Worldview

Otra alternativa para seguir el comportamiento de Cristina es NASA EOSDIS Worldview.

La herramienta desarrollada por la NASA permite consultar imágenes captadas por distintos satélites de observación terrestre. Gracias a ello, los usuarios pueden observar la cobertura nubosa, sistemas meteorológicos y otros fenómenos atmosféricos que se desarrollan en diferentes regiones del planeta.

FOTO: NASA EART

Conagua Clima

Para quienes buscan información oficial en México, Conagua Clima es una de las mejores opciones.

La aplicación reúne pronósticos meteorológicos, mapas interactivos, avisos especiales y reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incluyendo información sobre ciclones tropicales que puedan influir en las condiciones climáticas del país.

NOAA Weather

Foto: NOAA

Otra herramienta útil es NOAA Weather, que utiliza información generada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Esta agencia científica se especializa en el monitoreo de los océanos y la atmósfera, además de realizar investigaciones meteorológicas y pronósticos climáticos. Sus sistemas permiten consultar información actualizada sobre tormentas tropicales, huracanes, lluvias y otros fenómenos que afectan distintas regiones del continente.

Cristina no impactará México, pero favorecerá lluvias

Aunque Cristina no tocará territorio nacional, las autoridades meteorológicas prevén que su circulación, combinada con canales de baja presión, una circulación ciclónica asociada, divergencia en altura y el ingreso de humedad, contribuya a generar lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.

Los mayores acumulados se esperan en estados del Pacífico mexicano, el sureste y la península de Yucatán, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y al pronóstico del tiempo durante los próximos días.

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