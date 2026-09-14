ONU, Anthropic y China alertan por avances de IA; Donald Trump clama una “conspiración enfermiza”

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Donald Trump contra el mundo por dichos sobre IA | Fotos: AFP – Pexels – IA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el jefe de los servicios de inteligencia de China y el director ejecutivo de Anthropic hicieron un llamado para regular los avances de la inteligencia artificial (IA), lo que provocó que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump acusará una “conspiración enfermiza“.

Cabe destacar que, antes de las advertencias de organizaciones y empresas de IA, el propio Donald Trump y varias figuras de su Partido Republicano rechazaron frenar o ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

“Una conspiración enfermiza”, acusa Donald Trump

Ante los señalamientos de la ONU, China y Anthropic, Donald Trump denunció este lunes una supuesta “conspiración enfermiza” contra la IA, según escribió en su red social Truth Social.

“Hay una conspiración enfermiza en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China”. Donald Trump

The only control or “guardrails” that AI needs is a STRONG AND SMART (High IQ!) PRESIDENT, and the U.S.A. has that, in spades! The Trump Administration has stopped AI “people” from doing bad, or potentially bad, “things,“ like Dario (Anthropic!), who is now pretending to be a… pic.twitter.com/DZPJW5YkzZ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026

Trump dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA respecto a China y criticó particularmente a Dario Amodei.

“La Administración Trump ha impedido que la ‘gente’ de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un ‘angelito perfecto’“, acusó Trump.

Y expresó: “El único control o valla de contención que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!“.

“¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, cuidado!” amenazó.

ONU pide frenar a la IA frente a “riesgos sin precedentes”

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió este lunes 14 se septiembre una “acción urgente” para regular la IA debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad“, dijo Turk en un comunicado.

El comisionado instó a los Estados miembros y a las empresas responsables a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales.

Y añadió: “Todos los derechos humanos están amenazados por esta tecnología, incluido el derecho a la vida“.

China también alerta por el riesgo de la IA a la seguridad nacional

Chen Yixin, ministro de Seguridad del Estado de China, advirtió este domingo 13 de septiembre que la IA pone en peligro la seguridad nacional del país, ya que potencias extranjeras podrían utilizarla para amenazar el orden social.

Fuerzas hostiles están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para “fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial“, escribió Yixin en un artículo publicado en línea.

“Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica“, afirmó.

El señalamiento surgió en el marco de una reunión que el presidente de China, Xi Jinping, sostendrá con Donald Trump este mes en Washington, EE.UU.

CEO de Anthropic, el primero en manifestar su preocupación

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, se pronunció el sábado a favor de una desaceleración para permitir una mejor evaluación de los riesgos derivados de las nuevas capacidades de la IA.

El empresario abogó por “desarrollar la IA a un ritmo equilibrado que garantice su seguridad sin dejar de obtener sus beneficios“.

Y aclaró que eso no significa “detener la capacitación en modelos o el progreso técnico, sino garantizar que las empresas se tomen el tiempo suficiente para alinear y salvaguardar sus modelos, y que evaluadores externos lo confirmen“.

Amodei recibió apoyo público de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, director de xAI; Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind, y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft.

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