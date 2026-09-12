¿La IA amenaza a las matemáticas? Ganadores de la Medalla Fields lanzan advertencia

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Matemáticos advierten un efecto destructivo por la IA. Foto: Reuters | Getty images

Ganadores de la Medalla Fields, considerada equivalente al Premio Nobel de Matemáticas, advirtieron en una carta sobre un posible “efecto destructivo” de la inteligencia artificial (IA) en las investigaciones de esta disciplina.

La alerta fue conjunta por 25 ganadores de este reconocimiento y llegó días después de que OpenAI anunciara que uno de sus modelos de IA había resuelto, en menos de cuatro días, una ecuación matemática con más de un siglo de antigüedad.

Los investigadores reconocieron que la IA “ofrece el potencial de reforzar y acelerar el estudio y la comprensión de las matemáticas”.

Sin embargo, señalaron que las matemáticas, como profesión, tendrán que adaptarse a estos cambios y advirtieron que serán las decisiones de los humanos que controlan esta tecnología las que determinarán “en gran medida” si resulta beneficiosa para la disciplina o si tiene un efecto destructivo.

Matemáticos advierten desalineación entre empresas de IA y la comunidad científica

Los ganadores de la Medalla Fields también señalaron que los objetivos de las empresas de IA y los de la comunidad matemática están “gravemente desalineados”.

Además, consideraron que esta tendencia representa “una amenaza general para el trabajo intelectual”.

OpenAI anunció el 8 de septiembre que un modelo aún no publicado había resuelto el problema de Navier-Stokes, tras un esfuerzo de 88 horas que implicó a miles de agentes de IA trabajando en paralelo.

Este ejercicio forma parte de los Siete Problemas del Milenio, cada uno de los cuales está dotado con un premio de un millón de dólares.

Resolución de Navier-Stokes genera polémica

El anuncio de OpenAI se vio empañado por las declaraciones del matemático australiano Tristan Buckmaster, quien acusó similitudes entre sus trabajos y los realizados por la empresa de IA.

Desde el año pasado, varias empresas de inteligencia artificial han informado sobre avances en matemáticas. Hasta el momento, la resolución de la ecuación de Navier-Stokes es la más destacada.

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