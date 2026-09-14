Un millón de especies podrían extinguirse para 2100 por el calentamiento global, alerta experta de la UNAM

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El aumento del calor en el mundo amenaza a miles de especies | Foto: Pexels – IA

Un millón de especies podrían extinguirse para el año 2100 como producto del aumento de la temperatura planetaria, según alertó este lunes Julia Carabias Lillo, doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de El Colegio Nacional.

El calentamiento global no sólo acarrea el riesgo de desaparición de diversos grupos taxonómicos de animales, sino que también conlleva la posibilidad de desplazamiento de las plantas hasta 10 kilómetros por año.

El calentamiento global amenaza a un millón de especies

El aumento de temperatura de 1.5 grados Celsius (°C), que ya se registró en 2024, provocaría que el 90% de las especies endémicas del planeta experimenten una reducción.

En este mismo sentido, se espera que el 95% de las especies marinas estén en riesgo de extinción producto del aumento en las temperaturas globales, según la experta de la UNAM.

Hasta el momento, están en peligro de extinción el 41% de los anfibios, el 26% de los mamíferos y el 34% de las plantas coníferas.

Experta llama a seguir avanzando hacia la sustentabilidad

Julia Carabas Lillo aseguró que se podría enfrentar la problemática llegando a cero en deforestación, sobreexplotación de especies y emisiones de gases de efecto invernadero.

La especialista mexicana también hizo un llamado a reducir los residuos y la contaminación, además de restaurar y recuperar los ecosistemas que están en riesgo de desaparición, según dijo en el seminario “Emergencia Climática. Análisis de las Opiniones Consultivas de Cortes Internacionales”.

Para lograrlo, la conservacionista ambiental aseguró que es necesario implementar estrategias con un sistema alimentario sostenible, que cuente con las siguientes características:

Prácticas agrícolas sustentables

Planeación ecológica y productiva

Preservación de la diversidad genética

Reducción de carne y productos lácteos

Ordenación pesquera

Disminución del desperdicio de alimentos y agua

Por otro lado, reconoció que será fundamental recurrir a la conservación y uso de la diversidad, así como al fortalecimiento de las áreas naturales protegidas y el establecimiento de cadenas de mercados verdes.

Otra posible solución sería el planteamiento de opciones de empleos e ingresos para quienes no tienen tierra y fomento de sistemas productivos sostenibles como manejo de suelo, ecoturismo, pesca responsable y manejo forestal sostenible.

Más posibles respuestas contra el cambio climático

Julia Carabas Lillo también recomendó otras acciones como la aplicación de energías limpias y renovables, con rápida transición a sistemas con bajas emisiones de carbono en producción y consumo.

Con miras a 2050, la especialista aconsejó fomentar la economía circular, la cual debe minimizar la extracción de recursos naturales mediante el reúso, reparación, restauración y reciclado; así como promover el consumo sustentable.

Carabas Lillo también consideró fundamental rediseñar ciudades resilientes, reordenar la economía local y generar fuentes de trabajo, además de reducir la movilidad y el congestamiento.

Finalmente, insistió en incrementar las áreas verdes y los mercados locales.

“Es importante planificar, ordenar y tener políticas para cada una en distintas regiones del país o de otras naciones“, propuso propuso la experta de la UNAM y El Colegio Nacional.

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