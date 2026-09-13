UNAM alerta por El Niño: pide refugios por efectos del fenómeno en 2027

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Se pronostica una ola de calor intensa para 2027 en México. Shutterstock.

Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) alertaron que el fenómeno de El Niño podría provocar durante 2027 sequía, olas de calor, incendios y más días con mala calidad del aire en México, por lo que especialistas universitarios pidieron adaptar refugios para proteger a la población.

El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad muy fuerte, incluso histórica, hacia finales de 2026, según estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos citadas por la UNAM.

UNAM pide refugios ante olas de calor previstas para 2027

Ante los posibles efectos del fenómeno durante 2027, Jorge Zavala Hidalgo, especialista del ICAyCC, consideró necesario que los tres niveles de gobierno preparen espacios para atender a la población durante episodios de calor extremo.

“En los tres niveles de gobierno deben adaptar refugios en casos de ondas de calor, sitios que deben ser frescos, con capacidad de hidratación y atención médica para las personas”, señaló. Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC)

El especialista también recomendó mantenerse hidratado y evitar la exposición a la radiación solar cuando las temperaturas sean altas, principalmente entre los grupos considerados más vulnerables: niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Los impactos de un Super Niño en México para el 2027

De acuerdo con el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para 2027 se prevén distintos impactos relacionados con El Niño.

Entre febrero y junio podría aumentar el número de incendios, mientras que entre abril y junio podría disminuir la lluvia en el centro, sur y sureste del país.

Para ese mismo periodo existe la posibilidad de sequía en el centro, sur y sureste de México.

Además, se prevé un mayor número de días con mala calidad del aire, especialmente en las ciudades.

Entre enero y marzo, en contraste, podría aumentar la precipitación en el noreste del país.

El Niño también podría afectar lluvias, huracanes y frentes fríos

Los efectos comenzarían a sentirse desde 2026.

Zavala Hidalgo explicó que en septiembre podría aumentar la temperatura en regiones del norte de México y que, de septiembre a diciembre, se incrementaría el contenido de calor oceánico en el Pacífico mexicano.

También aumentaría la probabilidad de que se presenten huracanes de categoría mayor entre septiembre y noviembre.

Durante la próxima temporada de otoño e invierno se esperan, además, más frentes fríos, que podrían ser más severos y durar más tiempo.

Por su parte, Alejandro Jaramillo Moreno explicó que los impactos dependerán de cada región y explicó que durante otoño e invierno podrían registrarse lluvias por encima de lo normal en zonas del norte y occidente.

Sin embargo, a comienzos de la primavera podría aumentar la probabilidad de condiciones más secas en amplias zonas del centro, sur y sureste.

“Es importante aumentar la vigilancia y la preparación. Los impactos dependerán de la región”, afirmó Jaramillo Moreno.

Ciudades, campo y alimentos también enfrentarían riesgos

La especialista Elda Luyando López destacó que alrededor del 80% de la población del país vive en ciudades, donde existe una alta vulnerabilidad ante el deterioro del ambiente térmico.

Como medidas urgentes, planteó despavimentar zonas donde existe un exceso de cemento.

Además, propuso pintar las azoteas de blanco para ayudar a reducir los efectos de las olas de calor en las ciudades.

Carolina Ureta Sánchez, por su parte, advirtió que los efectos de El Niño también pueden convertirse en un problema de seguridad alimentaria, especialmente en comunidades agrícolas y ganaderas.

“La pregunta no es solamente cuánto va a llover, sino quién tiene las herramientas para enfrentar lo que ocurra cuando la lluvia no llegue o lo haga de manera extrema en el campo o zonas ganaderas”, explicó.

La especialista propuso utilizar alertas tempranas y enviar información regional a productores de maíz de estados como Oaxaca y Guerrero para apoyar decisiones sobre qué semillas utilizar y cuándo sembrar.

El ICAyCC buscará trabajar con otras áreas de la UNAM, así como con el sector salud, Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, para dar seguimiento a El Niño 2026-2027 y preparar recomendaciones ante sus posibles efectos.

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