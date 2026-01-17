Encuentran a Sabine y Mary, niñas desaparecidas tras ser contactadas en Roblox

GENERANDO AUDIO...

Las menores fueron localizadas en la TAPO. Foto: Comisaría de Seguridad de Neza.

Las autoridades encontraron a Sabine y Mary, dos menores de 10 y 16 años, respectivamente, quienes desaparecieron tras ser contactadas por un adulto en Roblox, un videojuego popular entre las infancias.

En un comunicado, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl indicó que, tras la desaparición -ocurrida el 9 de enero-, activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda. Con ello, entrevistaron a familiares, hicieron recorridos en tierra y demás trabajos de investigación.

Fue así como supieron que las menores fueron contactadas por un hombre a través de Roblox, tras lo cual, las jóvenes decidieron trasladarse a Campeche.

La Secretaría de Seguridad de Campeche acudió al sitio donde presuntamente llegarían en dicho estado. Sin embargo, no encontraron a las menores ni al sujeto que las contactó en Roblox.

Encuentran a niñas en la TAPO

Según la Comisaría General de Nezahualcóyotl, un familiar brindó nueva información sobre las menores. Con eso, lograron ubicarlas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), de la Ciudad de México (CDMX).

Mary y Sabine regresaron a esa terminal, tras presuntamente volver de Campeche. La Comisaría de Nezahualcóyotl destacó que su ausencia pudo ser “voluntaria”. Personal especializado en búsqueda de personas trasladó a las menores contactadas en Roblox ante las instancias correspondientes.

Para la localización, colaboraron la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl; la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición.

Riesgos en Roblox

Actualmente, las y los menores de edad enfrentan riesgos en Roblox, ya que adultos pueden contactarlos para fines ilícitos.

En noviembre del 2025, en Nuevo Léon desapareció Kimberly Viridiana, una niña de 14 años. Un sujeto presuntamente la contactó en dicho videojuevo. La joven apareció con vida días después.

La periodista Maggie Hegyi indicó en el noticiero “A las nueve en Uno” que el videojuego también funge como una red social, lo que deja vulnerables a las infancias que se conectan.

Por eso, hizo una serie de recomendaciones a madres y padres de familia, como establecer un control parental.

