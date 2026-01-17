ChatGPT tendrá publicidad: OpenAI iniciará prueba en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

ChatGPT modifica modelo de negocio. Foto: Reuters

OpenAI anunció el viernes la incorporación de publicidad en ChatGPT, una medida que comenzará con una fase de prueba en Estados Unidos dirigida a usuarios gratuitos y a los suscriptores del plan Go, la opción de menor precio del asistente de inteligencia artificial.

De acuerdo con la empresa, los anuncios empezarán a mostrarse en las próximas semanas, marcando un cambio relevante en el modelo de negocio de la plataforma más utilizada de su tipo a nivel mundial.

¿Qué planes de ChatGPT tendrán anuncios?

En un comunicado, OpenAI precisó que la prueba de publicidad aplicará únicamente para los usuarios gratuitos y el plan Go.

La compañía aclaró que las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad, como parte de su estrategia para mantener la confianza de los usuarios que optan por planes de mayor costo.

OpenAI y el giro en su modelo de negocio

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha elevado hasta los 500 mil millones de dólares en diversas rondas de financiación, superando a cualquier otra empresa privada.

Algunos analistas incluso estiman que la compañía podría salir a bolsa con una valoración cercana al billón de dólares. Sin embargo, el desarrollo y operación de modelos de inteligencia artificial implican un alto consumo de recursos, especialmente por la potencia de cómputo necesaria para ofrecer el servicio.

Publicidad, la vía para sostener el crecimiento

Con la incorporación de anuncios, OpenAI acerca su estrategia a la de gigantes tecnológicos como Google y Meta, que han construido negocios publicitarios sobre servicios de uso gratuito.

A diferencia de OpenAI, estas empresas cuentan con ingresos publicitarios consolidados que financian la innovación en inteligencia artificial. En ese mismo camino, Amazon también ha desarrollado un negocio publicitario sólido dentro de sus plataformas de compras y streaming.

Analistas ven la publicidad como clave para la IA generativa

Para Jeremy Goldman, analista de Emarketer, la decisión de OpenAI responde a la necesidad de sostener su participación en el desarrollo de la IA generativa.

“Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella”, señaló.

El especialista añadió que, con este paso, la empresa reconoce que la competencia ya no se centra solo en la calidad de los modelos, sino también en monetizar la atención sin erosionar la confianza de los usuarios.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.