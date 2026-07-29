Policía Cibernética alerta por fraudes al comprar o vender artículos deportivos en redes

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Que no te estafen si compras o vendes artículos deportivos | Foto: Getty Images

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó el pasado 10 de julio a los usuarios por posibles fraudes en compras y ventas de artículos deportivos en redes sociales, que afectan a compradores y vendedores por igual mediante estafas con productos inexistentes, comprobantes falsos y robos de información.

“La Policía Cibernética de la SSC alerta sobre el aumento de estafas en plataformas digitales, donde ciberdelincuentes están usando inteligencia artificial (IA) para crear correos de phishing muy convincentes para el robo de información” alertó la SSC este miércoles 29 de julio en redes sociales.

#AlertaCibernética | ¡Cuidado con fraudes en redes sociales al comprar y vender artículos deportivos! 👟⚽🏀

La #PolicíaCibernética de la #SSC alerta sobre el aumento de estafas en plataformas digitales, donde ciberdelincuentes están usando Inteligencia Artificial para crear… pic.twitter.com/fbtVFudW0I — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 29, 2026

¡Mucho cuidado si vas a comprar o vender artículos deportivos en internet!

A través de un comunicado, la Policía Cibernética de la CDMX alertó que las redes sociales se han convertido en una herramienta común para la compra y venta de productos deportivos, favoreciendo los fraudes que afectan a todos los implicados.

La posibilidad de estafas son particularmente posibles en los espacios especializados de redes sociales, así como en los grupos de compraventa que facilitan el contacto entre vendedores y compradores.

La SSC precisó que este tipo de fraudes no solo se da en la compra y venta de artículos deportivos, sino en el comercio de productos en general.

Así te estafan en redes sociales e internet

Las autoridades capitalinas advirtieron que el primer método de fraude consiste en la publicación de productos a precios considerablemente inferiores a su valor comercial con el propósito de atraer a potenciales compradores.

Una vez que la víctima realiza el pago, el supuesto vendedor deja de responder, elimina las publicaciones o desaparece de la plataforma sin entregar el producto, según la Policía Cibernética de la SSC.

La segunda modalidad consiste en el uso de comprobantes de pago falsificados para convencer a los vendedores de entregar los artículos antes de confirmar que el dinero ha sido depositado en su cuenta.

Finalmente, existen casos en los que los criminales solicitan información personal o bancaria bajo el pretexto de completar la compra, utilizando posteriormente de esos datos para cometer otros delitos relacionados con el fraude bancario.

Recomendaciones para no caer en fraudes por artículos deportivos

La Policía Cibernética de la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes en compras y ventas realizadas a través de redes sociales:

Verifica la identidad y reputación del vendedor o comprador antes de concretar cualquier transacción.

Evita realizar pagos anticipados a personas desconocidas o cuentas sin referencia confiables.

Confirma directamente en la aplicación bancaria que el depósito o transferencia se haya reflejado antes de entregar un producto.

Desconfía de ofertas con precios excesivamente bajos en comparación con el valor comercial del artículo.

Realiza entregas en lugares públicos y seguros, preferentemente acompañados.

No compartas información personal, bancaria o códigos de verificación con terceros.

Reporta perfiles, publicaciones o comportamientos sospechosos a la plataforma y a las autoridades correspondientes.

Fuente: Policía Cibernética de la SSC

La unidad de Policía Cibernética proporcionó sus medios de contacto para contactarle en caso de cualquier pregunta, inquietud o detección de eventos sospechosos en el ciberespacio:

Teléfono | 55 5242 5100 (Ext. 5086)

Correo electrónico | policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales | @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Las autoridades aseguraron: “La prevención y la verificación de la información son fundamentales para reducir el riesgo de ser víctima de fraudes en el entorno digital y fortalecer la seguridad de las transacciones realizadas mediante redes sociales“.

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