Luna de Ciervo 2026: cuándo verla, a qué hora será y por qué recibe ese nombre

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La Luna llena de julio es conocida como del ciervo. | Foto: Shutterstock.

La Luna llena de julio, conocida como la Luna de Ciervo, iluminará el cielo a finales de mes; este fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos del país y tendrá su mayor brillo cuando el satélite alcance la fase de Luna llena.

Si quieres apreciar al cuerpo celeste en su esplenderdor, en unotv.com te contamos cuándo alcanzará su punto máximo en México, cuál será el mejor horario para observarla y el origen de su peculiar nombre.

¿Cuándo será la Luna de Ciervo 2026 y a qué hora se verá en México?

De acuerdo con la aplicación Star Walk, la Luna de Ciervo 2026 alcanzará su fase llena el próximo miércoles 29 de julio, el plenilunio ocurrirá a las 08:36 horas (tiempo del centro de México).

Aunque ese es el momento exacto en que la Luna estará completamente iluminada, el satélite natural se apreciará prácticamente lleno durante las noches del 28, 29 y 30 de julio, ofreciendo un buen espectáculo para los amantes de la astronomía.

En la Ciudad de México, la Luna aparecerá en el horizonte alrededor de las 19:34 horas del 29 de julio, por lo que ese será uno de los mejores momentos para observarla, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para disfrutarla mejor, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado.

¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

El nombre de Luna de Ciervo proviene según Star Walk de una tradición de pueblos originarios de Norteamérica, quienes identificaban los cambios de la naturaleza a través de las lunas llenas de cada mes.

En julio, los ciervos machos desarrollan rápidamente sus nuevas astas, las cuales durante esta etapa permanecen cubiertas por una capa de piel aterciopelada rica en vasos sanguíneos. Hacia finales del mes, estas astas comienzan a endurecerse, dando origen al nombre de esta Luna llena.

Pese a lo que pudiera parecer, la Luna no cambia de forma ni adquiere un color especial; su denominación únicamente hace referencia a este fenómeno natural.

¿Cuándo será la Luna nueva de julio?

Antes del plenilunio, la Luna nueva ocurrirá el 14 de julio de 2026, a las 03:43 horas (tiempo del centro de México).

Durante esta fase, la Luna no es visible a simple vista, ya que se encuentra entre la Tierra y el Sol, además, las noches con Luna nueva son ideales para observar galaxias, nebulosas, cúmulos estelares y otros objetos de cielo profundo, debido a la ausencia del brillo lunar.

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