¿Qué debe tener una mochila de emergencia en caso de lluvias por Genevieve?

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Mochila de emergencia. Foto: Getty

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó preparar una mochila de emergencia ante las lluvias provocadas por el huracán Genevieve, que el 28 de julio de 2026 se mantenía como categoría 4 en el océano Pacífico y podría provocar precipitaciones en México.

Genevieve se localizaba a 830 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Aunque su centro se encontraba lejos de las costas nacionales, sus desprendimientos nubosos favorecían lluvias fuertes, tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento en distintas entidades.

Mochila de emergencia.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia por Genevieve?

La CNPC pidió a la población tener preparada una mochila con objetos básicos que permitan responder ante una inundación, un deslave, un corte de energía o una evacuación preventiva.

La dependencia recomendó incluir los siguientes artículos:

Documentos personales importantes

Bolsas herméticas para proteger los documentos

Linterna

Radio con pilas

Pilas de repuesto

Agua potable

Alimentos no perecederos

Botiquín de primeros auxilios

Los documentos pueden incluir identificaciones oficiales, actas de nacimiento, pólizas de seguro, recetas médicas y datos de contacto de familiares. Es importante guardarlos en bolsas de plástico que cierren correctamente para evitar que se mojen.

Los alimentos deben ser fáciles de transportar y no necesitar refrigeración. Algunas opciones son barras de cereal, galletas, alimentos enlatados y paquetes individuales. En caso de incluir latas, también es necesario llevar un abrelatas manual.

La autoridad pidió “tener lista una mochila de emergencia con documentos indispensables”, además de mantenerse atento a la información difundida por fuentes oficiales.

¿En qué estados se esperaban lluvias intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes con acumulaciones puntuales intensas en el suroeste de Jalisco, Colima, suroeste de Michoacán, norte y este de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.

También se esperaban lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Nayarit, Morelos, Puebla y Chiapas.

Las precipitaciones podían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas capaces de derribar árboles, postes o anuncios publicitarios.

Además, se alertó sobre bancos de niebla que podían reducir la visibilidad en calles y carreteras.

Recomendaciones de Protección Civil durante las lluvias

Protección Civil pidió permanecer en un sitio seguro durante las tormentas y evitar traslados que no sean necesarios.

También recomendó alejarse de ríos, arroyos, laderas, árboles, postes y estructuras que puedan caer por el viento o por el reblandecimiento del suelo.

La población no debe cruzar a pie ni en automóvil calles inundadas, corrientes de agua o pasos a desnivel. Aunque el nivel parezca bajo, la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

Para quienes circulen en automóvil, la recomendación es reducir la velocidad, encender las luces intermitentes y mantener mayor distancia con otros vehículos. Si la lluvia o la niebla impiden ver el camino, se debe detener la marcha en un lugar firme y elevado.

¿Cómo prevenir inundaciones dentro de la vivienda?

En casa, la CNPC pidió mantener limpias las azoteas, coladeras, bajantes y desagües. La basura acumulada puede bloquear la salida del agua y provocar encharcamientos.

Durante una tormenta eléctrica, es conveniente desconectar aparatos electrónicos y evitar tocar instalaciones eléctricas mojadas. También se deben asegurar macetas, láminas y otros objetos que puedan ser levantados por el viento.

Las personas que viven en zonas con riesgo de inundación o deslave deben identificar las rutas de evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La SSPC señaló que autoridades federales, estatales y municipales mantenían recorridos en zonas vulnerables, limpieza de pasos de agua y revisión de inmuebles que podrían funcionar como refugios temporales.