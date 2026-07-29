Apple ahora permitirá rentar un iPhone en lugar de comprarlo: ¿”Apple Upgrade” llegará a México?

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¿Qué significa que ya podrás arrendar tu iPhone? | Foto: AFP

Apple presentó su nuevo programa “Upgrade” que permitirá a los usuarios alquilar un nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch con pagos y condiciones tanto accesibles como adaptables, según anunció la empresa de Silicon Valley este martes 28 de julio en un comunicado.

Hasta el momento, “Apple Upgrade” solo está disponible en Estados Unidos (EE.UU.) y no se ha anunciado cuándo podría implementarse en otros países, por lo que se desconoce en qué momento estaría disponible en México.

Este nuevo plan de arrendamiento reemplaza el iPhone Upgrade Program, que permitía a los consumidores cambiar de iPhone después de realizar 12 pagos mensuales.

“Apple Upgrade” podría ayudar a que los consumidores piensen en un dispositivo como una suscripción en lugar de una compra, según Francisco Jeronimo, analista de la firma de investigación de mercado International Data Corporation.

¿Qué dispositivos se podrá rentar y cuánto costará?

El producto principal de Apple que forma parte de “Apple Upgrade” es el iPhone, aunque no está disponible el iPhone 17 Pro Max y se espera que el próximo modelo (a anunciar en septiembre) sea parte del programa, aunque no se ha confirmado.

iPhone 17 Pro | Alquiler desde 31.99 dólares mensuales (equivalente a 556.67 pesos ) por 24 meses

| Alquiler desde 31.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 24 meses iPhone Air | Alquiler desde 28.99 dólares mensuales (equivalente a 504.46 pesos ) por 24 meses

| Alquiler desde 28.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 24 meses iPhone 17 | Alquiler desde 22.99 dólares mensuales (equivalente a 400.06 pesos ) por 24 meses

| Alquiler desde 22.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 24 meses iPhone 17e | Alquiler desde 17.99 dólares mensuales (equivalente a 313.05) por 24 meses

En total, un usuario gastará aproximadamente 13 mil 360 pesos en dos años si decidiera alquilar el iPhone 17 Pro; el valor promedio para comprar este smartphone es de 28 mil 499 pesos.

Screenshot de Apple.com

Otro producto insignia incluido en el programa de arrendamiento es el iPad, disponible en tres modelos diferentes en paquetes de renta por 36 meses.

iPad Pro | Alquiler desde 24.99 dólares mensuales (equivalente a 434.86 pesos ) por 36 meses

| Alquiler desde 24.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 36 meses iPad Air | Alquiler desde 15.99 dólares mensuales (equivalente a 278.25 pesos ) por 36 meses

| Alquiler desde 15.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 36 meses iPad Mini | Alquiler desde 11.99 dólares mensuales (equivalente a 208.64 pesos) por 36 meses

En caso de que un usuario rentara el iPad Pro, pagaría aproximadamente 15 mil 654 pesos en tres años; el precio base actual de este dispositivo es de 29 mil 999 a 37 mil 999 pesos.

Screenshot de Apple.com

En uno de los movimientos más destacados de esta iniciativa, el “Apple Upgrade” también incluye cuatro modelos diferentes de computadoras en planes mensuales por tres años, desde Macbooks hasta una iMac y MacStudio.

MacBook Air | Alquiler desde 24.99 dólares mensuales (equivalente a 434.86 pesos ) por 36 meses

| Alquiler desde 24.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 36 meses MacBook Pro | Alquiler desde 38.99 dólares mensuales (equivalente a 678.48 pesos ) por 36 meses

| Alquiler desde 38.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 36 meses iMac | Alquiler desde 28.99 dólares mensuales (equivalente a 504.46 pesos ) por 36 meses

| Alquiler desde 28.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 36 meses MacStudio | Alquiler desde 48.99 dólares mensuales (equivalente a 852.49 pesos) por 36 meses

Los usuarios que deseen una iMac en el plan de alquiler, terminarían pagando aproximadamente 18 mil pesos; esta computadora tiene un precio base a la compra de 35 mil 999 pesos.

Screenshot de Apple.com

Finalmente, la empresa de la manzanita también incluyó dos modelos del Apple Watch y otros dos modelos tipo Hermès en planes de renta de dos años.

Apple Watch Series 11 | Alquiler desde 11.99 dólares mensuales (equivalente a 208.64 pesos ) por 24 meses

| Alquiler desde 11.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 24 meses Apple Watch Ultra 3 | Alquiler desde 24.99 dólares mensuales (equivalente a 434.86 pesos ) por 24 meses

| Alquiler desde 24.99 dólares mensuales (equivalente a ) por 24 meses Apple Watch Hermès Series 11 | Alquiler desde 40.78 dólares mensuales (equivalente a 709.63 pesos ) por 24 meses

| Alquiler desde 40.78 dólares mensuales (equivalente a ) por 24 meses Apple Watch Hermès Ultra 3 | Alquiler desde 47.03 dólares mensuales (equivalente a 818.38 pesos) por 24 meses

El uso por dos años del Apple Watch Ultra 3 costaría cerca de 10 mil 432 pesos en el plan de arrendamiento; este reloj inteligente cuesta a partir de 19 mil 999 pesos.

Screenshot de Apple.com

Cabe destacar que cada uno de estos precios en moneda nacional son equivalencias de su valor actual en dólares, anunciado para Estados Unidos por parte de Apple; este no es el costo oficial para el momento de su llegada a México.

¿Cómo funciona Apple Upgrade?

Apple anunció su forma “más sencilla” de arrendar, ofrecida por Klarna, la cuala permite realizar pagos mensuales bajos y fáciles de arrendamiento a:

12 o 24 meses para iPhone y Apple Wathc

24 o 36 meses para iPad y Mac

El usuario elige el modelo de su preferencia en el portal de Apple y, con base en características como la capacidad de almacenamiento, se calculará la mensualidad a pagar.

Una vez finalizado el periodo de renta, el usuario tendrá las opciones de devolver el dispositivo, pagar el monto restante para conservarlo o cambiarlo por un modelo más reciente.

Este programa también permite a los usuarios entregar sus dispositivos actuales al registrarse y obtener pagos aún más bajos en su primer arrendamiento.

En el caso de Estados Unidos, Apple se pondrá en contacto con los usuarios para informarles cuando sean elegibles para obtener un nuevo dispositivo sin costo de actualización y para indicarles cómo devolver el suyo.

“Puedes consultar el estado de tu actualización en cualquier momento. Y si quieres actualizar tu dispositivo antes de tiempo, también puedes hacerlo, pagando una tarifa“, señaló la empresa de Silicon Valley.

Una vez que los usuarios reciban su actualización, simplemente deberán enviar su dispositivo actual en buen estado. “Puedes usar el kit de devolución prepagado que te proporcionamos o entregarlo en una Apple Store“, según Apple.

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