¿Te llegó un correo de Profeco? Podría ser fraude, advierte la dependencia
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta tras detectar el envío de correos electrónicos falsos que se hacen pasar por la institución y que podrían tratarse de un intento de fraude.
Estos mensajes, que simulan ser notificaciones oficiales, han sido enviados tanto a proveedores como a consumidores, explicó la dependencia.
Profeco alerta por correos electrónicos falsos a proveedores; ¿qué ocurre?
De acuerdo con la alerta, los correos dirigidos a proveedores advierten sobre supuestas multas, registros en el Buró Público o posibles clausuras.
Además, en algunos casos se solicita realizar pagos para “evitar el cierre del negocio”, aun cuando no existe procedimiento formal alguno.
Los mensajes detectados presentan inconsistencias como:
- Fechas inexistentes o erróneas
- Remitentes que no corresponden a cuentas institucionales oficiales
- Amenazas de multa o clausura sin audiencia previa
- Solicitudes de pago directo fuera de los canales institucionales
- Enlaces externos no verificados
Profeco aclara cómo funcionan las multas reales
Ante esta situación, Profeco recordó que la imposición de multas solo puede derivar de un procedimiento administrativo formal, debidamente notificado conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
La dependencia subrayó que no solicita pagos por correo electrónico ni mediante enlaces externos. Además, toda notificación oficial se realiza a través de canales institucionales y dentro de un procedimiento legalmente fundado.
“Ninguna sanción puede imponerse sin que el proveedor tenga derecho de audiencia”, enfatizó la institución.
Recomendaciones de Profeco ante posibles fraudes
Profeco pidió a los proveedores que, en caso de recibir un correo con estas características, sigan estas recomendaciones:
- No realizar ningún pago
- No compartir información confidencial
- Verificar directamente en los canales oficiales de la Procuraduría
- Reportar el mensaje a: dudasportal@profeco.gob.mx
