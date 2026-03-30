Profepa clausura 4 pozos en Cuatro Ciénegas por daño ambiental

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La decisión se tomó debido al daño. Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuraron cuatro pozos de agua en Cuatro Ciénegas, en la región Centro de Coahuila por daños al ecosistema. Entre estos, uno en el Río Mezquites, último sitio de un área natural protegida que aún se permitía como destino turístico.

La clausura, derivada de la carpeta de investigación PFPA/14.2.1/3S.4/0010-26-04, estaría relacionada con probables afectaciones al ecosistema.

El río Mezquites se ubica dentro de un área natural protegida donde también se encuentran otros cuerpos de agua, como la Poza Azul, Las Playitas y la poza La Becerra; estas dos últimas clausuradas desde hace más de una década para proteger a la fauna endémica que habita en ellas.

Información oficial refiere que, en las instalaciones del río Mezquites, se clausuraron un pozo y un cabezal por falta de permisos, acciones que forman parte de un proceso administrativo contra el establecimiento que opera el sitio turístico.

El cierre de este atractivo ocurre a inicios la temporada vacacional de primavera, lo que representa un impacto económico para el sector turístico del Pueblo Mágico.

Gobernador de Coahuila afirma que cierre de Río Mezquites tendrá consecuencias en empleo

Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, señaló que la clausura de espacios turísticos en Cuatro Ciénegas impacta directamente en el empleo de la región. Explicó que previamente sostuvo una reunión con autoridades federales de medio ambiente, donde solicitó no realizar cierres durante el periodo vacacional, al ser una de las principales fuentes de ingreso para las familias.

Sin embargo, aseguró que pese al compromiso de priorizar los empleos, las clausuras se llevaron a cabo, poniendo en riesgo cientos de trabajos. Ante ello, pidió retomar el diálogo mediante una mesa de trabajo para revisar las condiciones, aplicar medidas correctivas y permitir la reapertura sin afectar la economía local.

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