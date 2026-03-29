Fecha, horarios y tips para ver la “Luna Rosa” en México este 2026

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La luna llena de mayo alude al florecimiento de la época. | Foto: Shustterstock.

Durante este 2026, el famoso fenómeno de la “Luna Rosa” podrá apreciarse el próximo miércoles 1 de abril en todos los rincones de México, por lo que es importante que sepas la hora en que dicho acontecimiento alcanzará su punto de máxima iluminación.

La NASA señala que “Luna Rosa” es el nombre tradicional que recibe la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte.

El nombre proviene de pueblos originarios de norteamérica, quienes la relacionaron con la floración de la phlox rosa, ya que coinciden sus ciclos naturales.

Además del notorio color rosa, en la luna pueden verse algunos tonos anaranjados o rojizos cuando está cerca del horizonte. Esto se debe a la dispersión de la luz en la atmósfera.

¿A qué hora puedo ver la Luna Rosa en México este 2026?

La Luna Rosa es visible durante la luna llena de cada año, la cual, suele ocurrir a finales de marzo, según el calendario lunar.

Sin embargo, para este 2026, la Luna Rosa será visible en México durante la noche del miércoles 1 de abril, por lo que también podrá apreciarse, aunque con menor intensidad, durante la madrugada del jueves 2 de abril.

El portal especializado Time and Date señala que el plenilunio alcanzará su fase llena (es decir, su punto máximo de iluminación) a las 20:11 horas, tiempo del centro de México.

Además, el fenómeno se verá desde el norte, centro y sur del país, pues la NASA lo considera un evento global.

Tips para ver la Luna Rosa en México este 2026

La NASA tiene la siguientes recomendaciones para apreciar este evento celeste de forma segura:

Buscar lugares con cielo despejado y baja contaminación lumínica

No se requiere telescopio

Usar binoculares o cámara para mejor apreciación

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